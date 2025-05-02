AKP'li vakıftaki büyük vurgunun tutarı belli oldu! Başkan yurt dışına kaçtı...

AKP'li Yunus Emre vakfının toplam kamu zararı hesaplanamadığı için Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunu hazırlanamadığı iddia edilirken, iddianame için de son aşamanın beklendiği öne sürüldü.

16 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK İDDİASI

Sözcü’den Başak Kaya’nın yaptığı özel habere göre; sahte faturalar ile gündeme gelen Yunus Emre Vakfı ve Enstitüsünde en az 16 milyon dolarlık bir yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Kamu zararının net olarak ortaya çıkmamasından dolayı Teftiş Kurulu Başkanlığı bu nedenle raporunu tamamlayamadı, iddianame için de son aşamanın gelmesi bekleniyor. Şüphelilerden bazıları zimmete geçirildiği öne sürülen paraları geri ödedi. Ancak açılacak olan kamu davası devam edecek.

GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın’ın Başkan yardımcısı olduğu Vakfın yönetim kurulu üyesi Birol Akgün ise Bakü’ye büyükelçi olarak görevlendirilmişti. Göktaş ve Yalçın ardından görevlerinden istifa etmişti. Soruşturma devam ederken bazı şüphelilerin itiraflarda bulunup etkin pişmanlıktan yararlandıkları belirtildi.

BAŞKAN KAÇTI

Vakıf Başkanı Şeref Ateş ise soruşturma devam ederken yurtdışına kaçmıştı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştiriyordu. Heyet üyeleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu olduğu aktarıldı.