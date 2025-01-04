AKP'li ve MHP'li isim birbirine girdi. İşyerine baskın iddiası!

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski ilçe başkanı ve Beşikdüzü TOKİ yöneticisi Ahmet Gören ile TOKİ’de çalışan kapıcı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe yöneticisi Ahmet Gündoğdu arasında büyük bir tartışma yaşandığı öne sürüldü.

İddiaya göre, TOKİ yöneticisi Ahmet Gören, sitede çalışan bir kapıcının çeşitli usulsüzlüklere karıştığından şüphelenerek, konuyu araştırmaya başladı.

Kapıcı araştırıldığını ve kendisinden şüphelenildiğini fark edince tepki gösterdi ve olay farklı bir boyut kazandı. Kapıcı, MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi Ahmet Gündoğdu ile beraber Ahmet Gören’in iş yerine gitti.

Ahmet Gören’in iş yerinde gerçekleşen görüşmede, taraflar arasında büyük bir tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası iki taraf arasında arbede yaşandı. Yaşanan olaylar cep telefonu ve güvenlik kamerasına da yansıdı.

"KAPICI SİTEDEN KÖMÜR ÇALDI"

Yaşananları 61saat.com sitesine anlatan Ahmet Gören, olayın 'kömür çalma' sebebiyle başladığını, Ahmet Gündoğdu'nun kendisine saldırdığını dile getirdi.

Gören'in anlatımı şöyle: “Kapıcı siteden kömür çaldı. Ben de bunun soruşturmasını yaptım. Gittim kömürcüye sordum satın da almamış. Bunlar kömürcüden benim araştırma yaptığımı öğrenmişler. Kapıcı ve Ahmet Gündoğdu benim ofisime geldiler. Bana dükkanda saldırdılar bir arbede yaşadık. Ben yaralandım ve polis çağırdım. Bunların bir tanesinin de eli çizildi. Ben şikayetçi oldum. Saldırıya ait güvenlik kamerası ve telefon kayıtları da var. Benim kızımın yanında bana sinkaflı bir şekilde küfür ettiler. Ben bunları dükkandan kovdum ve şikayet ettim.”