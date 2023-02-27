Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım diyen AKP'li vekil eleştirilere suç duyurusunda bulundu

Geçen ay TV52'de yayınlanan "Gündem" programına konuk olan AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, sunucu Samet Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna Yediyıldız'ın verdiği yanıt dikkat çekmişti.

Yediyıldız, programda, "Biz bu kaz kafamızla ona ihanet gibi yollara sapıyoruz. Tayyip ağabeye ihanet etmek mazlumlara ihanettir. Bizim onun ayakkabısını elimizle yalamamız lazım." İfadelerini kullanmıştı.

Sözleriyle büyük kamuoyunda büyük tepkilere neden Yediyıldız ile ilgili KRT TV’nin kendisini eleştiren tweeti hakkında bulundu.

Konuyla ilgili krttv.com..tr Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu.

Güner paylaşımında, “'Ayakkabı yalamak'tan zevk alan bu 'kaz kafalı' AKP Milletvekili, aşağıdaki tweetimiz için suç duyurusunda bulunmuş. Biz sadece kendi durumuna ayna tuttuk. Ayna tutunca hakaret edildiğini düşünmesi normal çünkü kendisinin durumu insanlık onuruna hakaret!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU:

TV52'de yayınlanan "Gündem" programına AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız geçen ay konuk olmuş. Sunucu Samet Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna Yediyıldız'ın verdiği yanıt dikkat çekmişti.

"ELİMİZLE YALAMAMIZ LAZIM"

Yediyıldız'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri şu şekilde:

"Tayyip ağabey Türkiye'nin başında. Dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ya! Tayyip ağabeye, bu resme biz kalkacağız bir şeyler söyleyeceğiz.

Biz bu memleketin insanı değiliz o zaman. Bırak AK Parti'nin veya bilmem neyin insanı olmayı, bu memleketin insanı değiliz ya!. Dünyada böyle bir lider olacak o liderin ülkesinde kendine karşı çıkan insanlar olacak değil mi, nasıl görürsün? Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, 'Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz' diyenlere ya havle diyorsun ya! Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı? Avrupa'da, Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da var mı? Yok, niye? Dünya iki yıl pandemi diye bir şey geçirdi. Bütün devletler kendi çalışanını, işverenini, insanını korumak adına ne yatırım yapmak gerekiyorsa onları yaptı. Peşinden işte savaş çıktı..."

GEÇMİŞTE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir nikah töreninde, Erdoğan'dan peygamber gibi bahsettiği sözleri tepki çekmişti.

Yediyıldız, törende mikrofonu eline alıp konuşma yaptığı sırada, "Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Yediyıldız, peş peşe gelen zamlarla derinleşen hayat pahalılığından yurttaşların rahatsız olmadığını da ileri sürmüştü.