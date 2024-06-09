AKP'li vekil ile AKP'li başkan karşı karşıya. Yıkım kararı ilçeyi karıştırdı

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ'ın Maden ilçesinde rezerv çalışmaları sırasında dökülen hafriyatın heyelan riskine sebep olduğu için 400'e yakın ev ve dükkana verilen yıkım kararıyla ilgili vatandaşlarla toplantı gerçekleştirdi.

Maden Belediye Başkanı AKP’li Musa Orhan ise ilçede 2 milyon lira maliyetli konutları alabilecek geliri olan insan sayısının sadece yüzde 10 olduğunu belirterek ,lçedeki vatandaşların maddi durumunun olmadığını söyledi.

"BURADA GELİR SEVİYESİ YÜKSEK KİMSE YOK"

İlçedeki vatandaşların geçimini emekli aylığı ve köy koruculuğu yaparak sağladığını ifade eden Maden Belediye Başkanı AKP’li Musa Orhan, geçen çarşamba günü belediye olarak fabrikaya yürütmeyi durdurma yönünde dava açtıklarını, köyde yaşayan vatandaşların yüzde 80'inin ya emekli ya da köy korucusu olduğunu, onun haricinde köyde gelir seviyesi üst düzeyde olan kimsenin olmadığını belirterek alınan karara tepki gösterdi.

Orhan, yarın TOKİ, AFAD kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak olan 2 milyon maliyetli konutları alabilecek geliri olan insan sayısının sadece yüzde 10 olduğunu, onun için sadece yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

“VATANDAŞ 2 MİLYONLUK BİR EVİ 8- 10 BİN TL TAKSİT ÖDEYEREK ALAMAZ”

Musa Orhan, “Görmüş olduğunuz bu insanların gelir seviyesi ya emekli maaşıdır veya köy korucusudur. Biri alıyor 12 bin TL ile 15 bin TL arası diğer alıyor 18 bin TL ile 20 bin arası. Bu adam 2 milyonluk bir evi 8- 10 bin TL taksit ödeyerek alamaz. Ama kentsel dönüşüm için göstermiş olduğumuz mahallede vatandaş iyi ya da kötü ev kendisinin, kira vermiyor ve idare ediyor. Onun için halkımızın isteği budur” ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN HEPSİ İLÇENİN BOŞALTILMASI İÇİN BİR PROJE”

Heyelan tehlikesini yaratan fabrikayı şikayet eden bir vatandaş, “Bu heyelan tehlikesini fabrikanın yaratmış olduğu değil de doğal bir heyelan kabul ettik diyelim. Bu heyelana sebep olan fabrika pasayı döktü maliyetini bize ödetmeye çalışıyor. Biz burayı boşaltmayı mecburen kabul edeceğiz durum onu gösteriyor. Peki bizim bu mağduriyetimizi fabrikaya hesabı ödetebilir misiniz? Bu heyelana sebep olan fabrikanın hafriyatıdır, patlatılan dinamitlerdir. Bunların hepsi ilçenin boşaltılması için bilinçli bir projedir. Bundan belki sizin haberiniz yok kimse size anlatmadı ama biz başından beri olayın içerisindeyiz. Hepimizde neyin ne olduğunu biliyoruz. Bu insanların paraları yok bu insanların paralarını o şirkete ödemeye devletin bir yetkisi yok mu? Kaç tane avukat getirdik başvurduk kimse dava bile açamadı" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ HİÇ KİMSENİN MAĞDURİYETİNİ İSTEMEZ"

Yapılan konuşmalardan sonra AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, ev ve dükkanların yapılması için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Bana göre söylediğiniz şeyler makul. 'Biz bir an önce konut ve işyerlerinin yapılıp teslim edip sonrasında ise yıkıma başlayalım' diye mücadele edeceğiz. Bu hafta işi gücü bırakacağım sadece bu konuyla uğraşacağım. Ama sizden rica ediyorum belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, AFAD müdürümüze, özel idaremiz sizin mağdur olmamanız için mücadele ediyor. Hep beraber uğraşalım, hep beraber gayret edelim. Devletimiz hiç kimsenin mağduriyetini istemez. Böyle bir şey olmazda vatandaş sokakta bile kalsa canı daha kıymetli. Ama bakış açısı budur can her şeyden önemli. Ben bayram sonra yine geleceğim" dedi.