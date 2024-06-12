AKP’li vekil kürsüde elleri cebinde konuştu Meclis’te tansiyon yükseldi. ‘Çıkar elini cebinden’

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AKP’li vekil kürsüde elleri cebinde konuştu Meclis’te tansiyon yükseldi. ‘Çıkar elini cebinden’

AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek’in Meclis Genel Kurulu’nda eli cebinde konuşması, muhalefet partileri tarafından sert eleştirilere yol açtı. CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve diğer muhalefet vekilleri, bu davranışı saygısızlık olarak kabul etti ve İpek’e tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti’nin "Sivil darbe uygulamalarının araştırılması" önergesinde konuşan AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek, hukuk sistemi ve demokrasi için “orta oyunu” ifadesini kullandı. Söz konusu ifade, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından kültürü ve sanatı aşağılama olarak değerlendirildi ve tepki çekti.

İpek’in ‘orta oyunu’ eleştirisine CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İpek’i “Kültürü, sanatı niye aşağılama malzemesi olarak kullanıyorsunuz? Orta oyunu kötü bir şey mi? Bizim geleneksel bir sanatımız yani. Artık şu dilden kurtulalım” ifadelerini kullanarak eleştirdi.

İpek ise ‘orta oyununu delilleriyle anlatacağım’ diyerek konuşmasını devam ettirdi.

detaykurtarildi-kopyajpg-qpn6cycrckwur-sqyqtfvq.jpg“ELİNİ ÇIKAR CEBİNDEN”

Haluk İpek, yaptığı konuşmanın son bölümünde sol elini cebine koyarak konuşmaya devam etti. Bu durum, muhalefet sıralarında tepkilere neden olurken İpek tepkilere aldırmadan konuşmasına devam etti. İpek, konuşması bitene kadar ellerini cebinden çıkarmadı.

ekran-goruntusu-2024-06-12-145619.pngTARTIŞMA TUTANAKLARA ŞU ŞEKİLDE GEÇTİ

Söz konusu tartışma Meclis tutanaklarına şu şekilde geçti:

İpek: Can Atalay'ın aday yapılması alacağı cezanın bilinmesinden dolayıydı.

Sezai Temelli (DEM): Nesin sen? Falcı mısın sen?

Meral Danış Beştaş (DEM): Gülme bari, gülme!

İpek: Çok detaya girmek istemiyorum ama hukukçu olan herkesle her platformda tartışmaya hazırım. Hepinize hodri meydan!

Beştaş: Elin çıkar cebinden!

Temelli: Elini çıkar cebinden!

Beştaş: Elin çıkar cebinden, saygılı ol!

İsmet Güneşhan (CHP): Elini çıkar cebinden!

Temelli: Elini çıkar cebinden sen, saygısız!

İpek: Şunu söylüyorum; Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız.

Beştaş: Sen kimsin ya! Elini cebinden çıkarmadan konuşan bir hadsiz!

Güneşhan: Sen de başaramayacaksın orta oyuncu! Tiyatrocu! Tiyatrocu, tiyatro yaptın burada! Söylediklerinin hiçbiri gerçek değil, hiçbiri gerçek değil! Elini cebinden çıkar önce, elini cebinden.

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