Herkes Özgür Özel’in Erdoğan’a verdiği hediyeyi konuşuyor. Ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Herkes Özgür Özel’in Erdoğan’a verdiği hediyeyi konuşuyor. Ne anlama geliyor?

Bütün Türkiye’nin kilitlendiği Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, Özgür Özel’in Erdoğan’a verdiği hediye gündem oldu.

Tüm Türkiye’nin gözü, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesindeydi. İki liderin görüşmesinde, forstan koltuklara, odadan kıyafetlere kadar her şey masaya yatırıldı ve büyük bir dikkatle incelendi.

aa-20240611-34844726-34844725-turkish-president-recep-tayyip-erdogan-ozgur-ozel-meeting-in-ankara.jpgKuşkusuz, yapılan görüşmede en önemli konu, konuşulan konulardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel, emekli maaşları, asgari ücret, Osman Kavala, gezi tutukluları gibi konular hakkında konuştu.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği hediye, günün en fazla dikkat çeken detaylarından biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olan ilk görüşmesinde, Erdoğan’a Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan 'Cumhuriyet Ateşi' objesini hediye eden Özel, bu kez yine aynı seride bulunan "Payidar Gondol" objesini hediye ettiği öğrenildi.

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Yapılan kritik görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP lideri Özgür Özel’e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.

"PAYİDAR GONDOL" NE ANLAMA GELİYOR?

İkinci Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Objenin değeri ise, 4 bin 450 Türk Lirası.

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