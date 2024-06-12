Bahçeli’nin yüzüğündeki şifre çözüldü. Erdoğan’a gönderdiği mesajı Abdülkadir Selvi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli’nin yüzüğündeki şifre çözüldü. Erdoğan’a gönderdiği mesajı Abdülkadir Selvi açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından elinde tuttuğu dosyayla birlikte yüzüğünü paylaşmış ve bu paylaşım gündeme bomba gibi düşmüştü. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, söz konusu yüzüğün ne anlama geldiğini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmesine saatler kala, Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım siyasetin gündemine oturdu.

Bahçeli, elinde tuttuğu dosyayla birlikte yüzüğünün fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafta, yüzüğünün üzerindeki “Allah bana yeter” yazısı dikkat çekti. Söz konusu yüzük fotoğrafı Meclis kulisinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj” olarak yorumlandı.

ekran-goruntusu-2024-06-11-141251-001.webpHürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, o fotoğrafı bugünkü köşesinde yazdı. Selvi, "Semboller üzerinden mesaj vermeyi seven Bahçeli yüzüğündeki, “Bana Allah yeter” mesajını paylaştı. Bahçeli, böylece hem Erdoğan’a hem Özgür Özel’e, “İkinize de ihtiyacım yok. Gerekirse yoluma tek başıma yürürüm. Allah bana yeter” mesajını verdi.” ifadelerini kaydetti.

Selvi, Bahçeli’nin daha önce Ferdi Tayfur’un şarkısının olduğu yürüyüş videosunu paylaştığını da anımsattı.

bahceli-ferdi-tayfur-001.webpNELER OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir fotoğraf paylaştı. Elinde tuttuğu bir dosyayla yüzüğünü paylaşan Bahçeli’nin yüzüğünün üzerinde "Allah bana yeter" sözünün yer aldığı dikkatleri çekti.

Bahçeli’nin, grup toplantısında taktığı rozette ise Göktürk alfabesi ile Allah bana yeter ifadesinin yer aldığı fark edildi.

ekran-goruntusu-2024-06-12-134028-001.pngPAYLAŞIMIN ZAMANI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu paylaşım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmeden saatler önce yapılırken, bu durum Erdoğan’a bir gönderme olarak algılandı.

aa-20240611-34844726-34844725-turkish-president-recep-tayyip-erdogan-ozgur-ozel-meeting-in-ankara-002.jpgAyrıca, aynı gün Ankara’da suikasta uğrayan Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Erdoğan’ın özel kaleminin kendisini aradığını ve Erdoğan’ın kendisi ile görüşmek istediğini aktarmıştı. MHP liderinin geçtiğimiz grup toplantısında, konuya ilişkin konuşmuş ve daha sonra Ayşe Ateş’in Erdoğan ile görüşmesi iptal olmuştu.

erdogan-sinan-ates-in-esi-ayse-ates-ile-gorusuyor-001.webp

CHP Genel Merkezinde konuya ilişkin yeniden bir açıklama gerçekleştiren Ateş, gelişmeleri aktardıktan sonra Erdoğan’ın özel kalemi tarafından tekrar arandığını ve görüşmenin bugün yapılma ihtimali olduğunu açıkladı. Bahçeli’nin paylaştığı, yakın çekim yüzük fotoğrafı, Ateş ile Erdoğan’ın görüşecek olmasına bir gönderme olarak da yorumlanmıştı.

ekran-goruntusu-2024-06-11-143326-001.webp

ekran-goruntusu-2024-06-11-142040-001.webp

ekran-goruntusu-2024-06-11-143532.webp

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli Sinan Ateş cinayetinin kurcalanmamasını istedi
Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşme kararı sonrası Bahçeli'den tartışma yaratacak fotoğraf
Son Haberler
Milli maçta korkutan smaç Spor
Milli maçta korkutan smaç
ABD Büyükelçisi’nden Türkiye’ye küstah tehdit. Erdoğan Biden görüşmesi iptal edildi Gündem
ABD Büyükelçisi’nden Türkiye’ye küstah tehdit. Erdoğan Biden görüşmesi iptal edildi
Araçtan çıktı! 63 bin 870 lira ceza yedi Ekonomi
Araçtan çıktı! 63 bin 870 lira ceza yedi
Olcay Kılavuz’un intihar eden yakın arkadaşı polisin bilgisayarını yaktığı ortaya çıktı Gündem
Olcay Kılavuz’un intihar eden yakın arkadaşı polisin bilgisayarını yaktığı ortaya çıktı
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın Yerel Haberler
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Sakın kaçak avcılık yapmayın. Rekor ceza geliyor Gündem
Sakın kaçak avcılık yapmayın. Rekor ceza geliyor
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 22 yaralı Gündem
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 22 yaralı