Bahçeli’nin yüzüğündeki şifre çözüldü. Erdoğan’a gönderdiği mesajı Abdülkadir Selvi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmesine saatler kala, Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım siyasetin gündemine oturdu.

Bahçeli, elinde tuttuğu dosyayla birlikte yüzüğünün fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafta, yüzüğünün üzerindeki “Allah bana yeter” yazısı dikkat çekti. Söz konusu yüzük fotoğrafı Meclis kulisinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj” olarak yorumlandı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, o fotoğrafı bugünkü köşesinde yazdı. Selvi, "Semboller üzerinden mesaj vermeyi seven Bahçeli yüzüğündeki, “Bana Allah yeter” mesajını paylaştı. Bahçeli, böylece hem Erdoğan’a hem Özgür Özel’e, “İkinize de ihtiyacım yok. Gerekirse yoluma tek başıma yürürüm. Allah bana yeter” mesajını verdi.” ifadelerini kaydetti.

Selvi, Bahçeli’nin daha önce Ferdi Tayfur’un şarkısının olduğu yürüyüş videosunu paylaştığını da anımsattı.

NELER OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir fotoğraf paylaştı. Elinde tuttuğu bir dosyayla yüzüğünü paylaşan Bahçeli’nin yüzüğünün üzerinde "Allah bana yeter" sözünün yer aldığı dikkatleri çekti.

Bahçeli’nin, grup toplantısında taktığı rozette ise Göktürk alfabesi ile Allah bana yeter ifadesinin yer aldığı fark edildi.

PAYLAŞIMIN ZAMANI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu paylaşım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmeden saatler önce yapılırken, bu durum Erdoğan’a bir gönderme olarak algılandı.

Ayrıca, aynı gün Ankara’da suikasta uğrayan Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Erdoğan’ın özel kaleminin kendisini aradığını ve Erdoğan’ın kendisi ile görüşmek istediğini aktarmıştı. MHP liderinin geçtiğimiz grup toplantısında, konuya ilişkin konuşmuş ve daha sonra Ayşe Ateş’in Erdoğan ile görüşmesi iptal olmuştu.

CHP Genel Merkezinde konuya ilişkin yeniden bir açıklama gerçekleştiren Ateş, gelişmeleri aktardıktan sonra Erdoğan’ın özel kalemi tarafından tekrar arandığını ve görüşmenin bugün yapılma ihtimali olduğunu açıkladı. Bahçeli’nin paylaştığı, yakın çekim yüzük fotoğrafı, Ateş ile Erdoğan’ın görüşecek olmasına bir gönderme olarak da yorumlanmıştı.