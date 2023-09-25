AKP'li vekil maaşını az buldu: Çok iyi para ama yapılan işe göre az

Hizmet İş Sendikası binasında gerçekleştirilen Hizmet İş Sendikası genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programında konuşan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, milletvekili maaşlarının yetersizliğinden yakındı.

HEM VEKİL HEM FİSKOBİRLİK BAŞKANI

Sakarya'nın yerel haber sitelerinden Medyabar'da yer alan habere göre, aynı zamanda Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Rabbime hamdolsun fındığımız var, arka planda bir miktar birikimimiz var... Yoksa bu maaşlarla vekillerin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az. Peki niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyor arkadaşlar ya."