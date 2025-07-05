AKP’li vekil seçildiği ili bile unuttu! Bir imzası diğerini tutmadı…

Meclis’te son dönemde halkın oyları ile seçilen pek çok vekillerin yasa görüşmelerinde yer almaması büyük tepkilere neden olmuştu. Nefes’te Mahir Bağış’ın ulaştığı bir belge bu eleştirileri doğrular nitelikte oldu. AKP Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, zeytinlik yasasında “Muğla milletvekili” olarak imza attı. Haberde ayrıca “Her imza başka türlü. Artık ne anlamak isterseniz…” şeklinde ifadelere yer verildi.

MECLİS’TE VEKİLLER SADECE PARMAK MI KALDIRIYOR?

TBMM seçimlerinde vatandaşın oyları ile seçilen pek çok vekilin çalışmaları eleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en çok Meclis’in etkisiz hale getirilmesi ve vekillerin sadece yasa görüşmelerinde sadece parmak kaldırıp indirmesi, hatta yasa teklifinin ne olduğunu bilmeyerek gazetecilere sormaları tepkilere neden oluyor. Zeytinliklere maden açılmasına imkan veren son yasa teklifinde AKP’li vekili yaptığı hareket olay oldu.

AKP’Lİ VEKİL SEÇİLDİĞİ İLİ UNUTTU

Nefes gazetesinde Ankara temsilcisi Mahir Bağış’ın ulaştığı bir belgede AKP Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, pek çok AKP milletvekiliyle birlikte zeytinliklere maden açılmasına imkan veren yasa teklifine verdiği imzada ilini unuttu. Yasa teklifine “Muğla milletvekili” olarak imza atan Söylemez’in diğer kanun tekliflerine koyduğu imzalarda da başka türlü olduğu ortaya çıktı.