AKP'li vekil şirketinin vergi ödemediğini kabul etti. Vergi paketinin ilk imzacısıydı

Vergi paketi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ederken paketin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarının gündeme gelmesi üzerine, "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" ifadelerini kullandı.

EŞİNİN ŞİRKETİNİN 5 YILDIR VERGİ VERMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

AKP tarafından hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirketin son 5; Ök'ün ağabeyiyle birlikte kurduğu şirketin ise son 3 yılda hiç vergi vermediği iddiaları üzerine Ök şirketlerin zarar ettiğini bu yüzden vergi ödemediklerini dile getirdi.

ÖK "ZARAR ETTİĞİNİZ TAKDİRDE VERGİ VERMEZSİNİZ" DEDİ

Genel Kurul'da söz alan Ök, söz konusu iddialarla ilgili "Vergi nedir; sizin giderleriniz gelirlerinizden fazlaysa kurumlar vergisi vermeyebilirsiniz. Zarar ettiğiniz takdirde vergi vermezsiniz. Dolayısıyla şirketin finansman gideri böyle olduğu için vergi yükümlülüğü doğmamıştır. Bunun dışında tabi ki kar eden şirketlerimiz de vardır. O kadar ayıp ki... Bakın getirmiş olduğumuz pakette çok ayıp ediyorsunuz. Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET SIRALARINDAN TEPKİ YÜKSELDİ

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin. Yakalandığınız zaman da böyle bağırmayın" sözleriyle tepki gösterdi. Birleşime 10 dakika ara verildiği aktarıldı.