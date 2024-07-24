AKP'li vekil şirketinin vergi ödemediğini kabul etti. Vergi paketinin ilk imzacısıydı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
AKP'li vekil şirketinin vergi ödemediğini kabul etti. Vergi paketinin ilk imzacısıydı

TBMM Genel Kurulu'ndaki vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddiaları gündeme gelmişti. Ök, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elbette gelir olduğunda vergi ödüyoruz. Zarar eden bir şirketten vergi alınmaz" dedi. CHP'li Günaydın ise "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin" diyerek tepki gösterdi.

Vergi paketi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ederken paketin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarının gündeme gelmesi üzerine, "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" ifadelerini kullandı.

EŞİNİN ŞİRKETİNİN 5 YILDIR VERGİ VERMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

AKP tarafından hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirketin son 5; Ök'ün ağabeyiyle birlikte kurduğu şirketin ise son 3 yılda hiç vergi vermediği iddiaları üzerine Ök şirketlerin zarar ettiğini bu yüzden vergi ödemediklerini dile getirdi.

ÖK "ZARAR ETTİĞİNİZ TAKDİRDE VERGİ VERMEZSİNİZ" DEDİ

Genel Kurul'da söz alan Ök, söz konusu iddialarla ilgili "Vergi nedir; sizin giderleriniz gelirlerinizden fazlaysa kurumlar vergisi vermeyebilirsiniz. Zarar ettiğiniz takdirde vergi vermezsiniz. Dolayısıyla şirketin finansman gideri böyle olduğu için vergi yükümlülüğü doğmamıştır. Bunun dışında tabi ki kar eden şirketlerimiz de vardır. O kadar ayıp ki... Bakın getirmiş olduğumuz pakette çok ayıp ediyorsunuz. Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET SIRALARINDAN TEPKİ YÜKSELDİ

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin. Yakalandığınız zaman da böyle bağırmayın" sözleriyle tepki gösterdi. Birleşime 10 dakika ara verildiği aktarıldı.

Son Haberler
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor?
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması Ekonomi
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit Gündem
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu Ekonomi
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz Dünya
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz
Yunanlılar ittiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı Gündem
Yunanlılar ittiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Gaziantep'te silah kaçakçılığına 3 tutuklama Yerel Haberler
Gaziantep'te silah kaçakçılığına 3 tutuklama