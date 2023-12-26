AKP'li vekilden İsveç'in NATO üyeliğine itiraz

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li vekilden İsveç'in NATO üyeliğine itiraz
Meclis'te komisyondan geçen İsveç’in NATO üyeliğine dair tasarıya AKP Milletvekili Erdem'den itiraz geldi. Erdem, “İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım” dedi.

İsveç'in NATO üyeliğinin yolunu açan tasarı, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama görüşüldüğü sırada Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AKP Milletvekili İsmail Erdem, "İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığını" ifadelerini kullanarak, İsveç’in NATO'ya girişine karşı olduğunu dile getirdi.

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Bugün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifinin ele alınması için toplandı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun görüldüğüne dair kanun teklifi yer aldı.

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AKP MHP VE CHP’DEN EVET OYU

"NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi", oy çokluğuyla kabul edildi.

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AKP, MHP ve CHP’nin "Evet" oyu verdiği tasarıya, İyi Parti ile Saadet Partisi "Hayır" oyu verirken. DEM Parti oylamaya katılmamıştı. Komisyonda kabul edilen tasarı, Genel Kurula sevk edildi.

“NATO'NUN ŞU ANKİ VARLIĞI DA SORGULANMALI”

AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise tasarının Komisyon'dan geçmesi hususunda Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya girişine karşı olduğunu söyleyerek "İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece, NATO'ya girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AK Parti Milletvekili olarak İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım. Ayrıca NATO'nun şu anki varlığı da sorgulanmalı." diye tepkisini ortaya koydu.

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