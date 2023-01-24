Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız diyen vekile bir tepki de AKP içinden geldi

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

AKP İÇİNDEN SERT TEPKİ

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle gündem olan ve tartışma yaratan sözlere bir tepki de AKP içinden geldi

“SAFİ ZARAR İŞTE”

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından Yediyıldız'ı hedef alarak; "Reis'e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de Reis'e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır. Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: