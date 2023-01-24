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  • Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız diyen vekile bir tepki de AKP içinden geldi

Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız diyen vekile bir tepki de AKP içinden geldi

“Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız” diyerek gündem olan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’a bir tepki de AKP içinden geldi…

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 21:57
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AKP'li vekilin Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız sözüne bir tepki de AKP içinden geldi

Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız diyen vekile bir tepki de AKP içinden geldi
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AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

AKP İÇİNDEN SERT TEPKİ

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle gündem olan ve tartışma yaratan sözlere bir tepki de AKP içinden geldi

“SAFİ ZARAR İŞTE”

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından Yediyıldız'ı hedef alarak;  "Reis'e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de Reis'e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır. Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Hasan
24.01.2023 23:04
600 (MİLLET demiyorum,) VEKİL çok fazla ...Bu ARADA sen ne istersen yap da BAŞKALARINI karıştırma...  
 
Recep
24.01.2023 22:47
Buna söylenecek laf bulamıyorum. Sanırım seçim öncesi beklentisi var. Sonradan, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylüyor. Hep böyle oluyor zaten. Saçma sapan söyle. Tepki gelince de çamura yat.  
 
Eğitim Şart
24.01.2023 22:33
Seçim yaklaştı, öne çıkmak gerekiyor. Dr milletvekili de aklını kullanarak böyle bir tercihte bulunmuş. Yoksa kim böyle onur kırıcı tercihte bulunur. İhtiyaçtan olabilir. Yokluk kolay değil.  
 
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