AKP’li vekilin yeğenine belediyeden kıyak

Efe Hasan Öğünç / Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in yeğeninin belediye bünyesinde önce sözleşmeli personel olarak göreve başladığını daha sonra ise memur pozisyonuna yükseltildiğini iddia etti.

Köksal yaptığı yazılı açıklamada, akraba kayırma eğilimi içinde olmadıklarını belirterek, "Afyonkarahisar'daki yönetime ilişkin sorumluların, son seçimde gördükleri büyük yenilginin ardından, belediyemize dair asılsız iddialar ile bize karşı suçlamalarını artırdı" ifadelerini kullandı.

Kendilerini suçlayan bu kişilerin geçmişte akrabalarına belediyede iş sağladıklarını belirterek, yerel yönetimdeki eski iktidarları döneminde yakınlarını belediyeye nasıl yerleştirdiklerini vurguladı.

SÜRECİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Belediyenin Su İşleri Müdürlüğü tahakkuk biriminde 13 Haziran 2023'te işe başlayan söz konusu kişinin, diğer çalışanlardan daha az kıdeme sahip olmasına rağmen, "akrabalık ilişkileri nedeniyle" sayaç okuma görevine getirildiği iddia edildi. Aynı bireyin, 15 Eylül 2023 tarihinde ise memur olarak görevlendirildiği belirtildi. Köksal, Su Tahakkuk Birimindeki sorumluluktan, asfalt şantiyesindeki memur ihtiyacı sebebiyle göreve atandığı iddiasını dile getirdi.

KÖKSAL LİYAKAT VURGUSU YAPTI

Köksal, "Daha önce de akrabaların belediyede işe yerleştirildiğini biliyoruz ancak, Afyonkarahisar Belediyesi olarak eş, dost, akrabalık ilişkilerine değil, liyakate dayalı bir yönetim sergileyeceğimizin altını çizmek istiyoruz," şeklinde konuştu. 31 Mart 2024'ten önce yapılan atama ve görevlendirmelerin şeffaflıktan uzak olduğunu belirten Köksal, kendi dönemlerinde bu tür olayların yaşanmayacağına dair vaatte bulundu.

“TROLLÜK YAPAN BANKAMATİK MEMURLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Köksal, son olarak "Bakan, milletvekili ya da AK Parti yöneticilerinin akrabaları olmaları nedeniyle işe alınan, maaşlarına karşılık trollük yapan bankamatik memurlarına müsaade etmeyeceğiz. İşsiz gençlerimiz varken, kimseye ayrıcalık tanımayacağız" diyerek, tepkisini net bir şekilde ifade etti.

İBRAHİM YURDUNUSEVEN'DEN KÖKSAL'A YANIT

Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın “AK Partili vekil belediyede yeğenini memur yapmış” açıklamasına yanıt veren AKP Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, yeğeninin hedef gösterilerek algı yönetimi yapılmasını şovmenlik olarak değerlendirdi. Yeğeninin Almanya'da kurs aldığını ve Sıhhı Tesisat Yüksekokulu Mezunu olduğunu belirten Yurdunuseven,"Benimle aynı soyadında olduğu için cezalandırılarak asfalt şantiyesinde görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.