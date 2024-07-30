AKP'li vekiller Diyanet'in hutbesinden rahatsız oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li vekiller Diyanet'in hutbesinden rahatsız oldu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç meclis kürsüsünde sokak hayvanlarına ilişkin yasa görüşmesi sırasında Diyanet’in hayvanlarla alakalı olan Cuma hutbesini okudu. AKP’li vekiller hutbeden rahatsız olunca Öztunç AKP sıralarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Dün gece mecliste yapılan oylama ile uzun zamandan bu yana ana gündem maddesi haline gelen Sokak hayvanları yasası 373 kabul oyu ile resmen yasalaştı. Yasa hakkında kürsüde söz alan Öztunç bu yaşananın katliam yasası olduğunu ifade ederken AKP sıralarına doğru sert söylemlerde bulundu.

Ali Öztunç yasa hakkında Diyanet’in Cuma hutbesinde hayvanlar hakkındaki kısmına değinirken AKP sıralarından Öztunç’a eleştiri gelince Öztunç “Siz ne ara bu hale geldiniz de hutbeden rahatsız oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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“ALLAH’TAN KORKUN”

Öztunç konuşmasının devamında ise İslam dininin hayvanlara zarar vermeyi yasakladığını söyledi ve sözlerinin devamında “Siz sizden hesap sorulmayacağını mı zannediyorsunuz? Allah aşkına, İslam dini yasaklıyor, günah diyor. Allahtan korkmuyor musunuz? Tayyip Erdoğan’dan korktuğunuz kadar Allah’tan korkun.” şeklinde konuştu.

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