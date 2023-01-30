AKP'li Taşkesenlioğlu her yere akrabalarını doldurmuş. Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarıyla gündeme gelmişti

Sedat Peker’in “rüşvet ağı” iddialarıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu yine gündem oldu.

Birgün’den İlayda Kaya’nın haberine göre, Taşkesenlioğlu soyadını taşıyan çok sayıda kişinin Erzurum’da kamu kurumlarında görev yaptığı ortaya çıktı.Adını Tekman ilçesine bağlı Taşkesen köyünden alan Taşkesenlioğlu ailesi kentte önemli bir itibara sahip.

Taşkesenlioğlu ailesinin aynı zamanda Taşkesenligil aileleriyle de akraba olduklarını kaydeden bir vatandaş, “Baba tarafından akrabalar. Hatta kentte Taşkesenli ailesi olarak tanınıyorlar. İki aile de Tekman ilçesinden gelen bir aile” dedi. Aileden çekindiği için isminin açıklanmasını istemeyen diğer vatandaş da “Taşkesenlioğlu ailesi çok kalabalık ve sözü geçen bir aile. Daha önce de siyasi kimlikler yer aldı ama AKP döneminde çok fazla aynı soyadından kişiler görmeye başladık. Etkili ve yetkili makamlarda görev alıyorlar” ifadelerini kullandı.

TEK TEK AÇIKLANDI

İddiaya göre, kentte Taşkesenlioğlu ve Taşkesenligil soyadlarını taşıyan kamu görevlileri şöyle:

Necmettin Taşkesenlioğlu: Erzurum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube müdürü

Zeynep Taşkesenlioğlu: Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda çalışıyor

Doçent Muhammed Yasin Taşkesenlioğlu: Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi

Nagihan Aksakal Taşkesenlioğlu: Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü’nde personel

Yaser Taşkesenlioğlu: Erzurum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’ne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi’nde yönetici

Prof. Yavuz Taşkesenligil Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi

Adem Taşkesenligil: Erzurum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nde elektrik teknisyeni

Muhammed Taşkesenligil: Erzurum Atatürk Üniversitesi’ndeki Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi

Eski Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in Zehra Taşkesenlioğlu ile uzaktan kuzen oldukları da ileri sürüldü. Fuat Taşkesenligil ile Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Profesör Doktor Yavuz Taşkesenligil’in kardeş olduğu belirlenirken, Adem Taşkesenligil’in de Fuat Taşkesenligil’in yeğeni olduğu iddia edildi.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU VE RÜŞVET İDDİASI

Taşkesenlioğlu, ülke gündemine boşanma aşamasında olduğu eşi eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın kendisi ve ağabeyi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialarıyla gündeme gelmişti. Sedat Peker’in yayınladığı videoda özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği belirtilen Ünsal Ban tutuklanmıştı.

Taşkesenlioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur. Kendi mahrum evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel mahremiyetim ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir. Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerde kadına karşı şiddette en ağır şekilde maruz bırakılmış bulunmaktayım.

Söz konusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürken, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp, itibarımı lekelemeyi hedef almıştır. Görüntülerde tartışma sırasında Ünsal Ban’ın ailesinin ve çevresinin benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığı bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir.

Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir. Günlerdir, ailemle birlikte sistematik olarak iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldığımı ve bu iftiraları atan ya da taraf olan herkesle yargı önünde hesaplaşacağımı belirtmek isterim. Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlamıştır."