AKP'li Zeybekci'den muhalefete Ahmet Özer eleştirisi: Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz?

Düzenleme: Kaynak: AA
AKP'li Zeybekci'den muhalefete Ahmet Özer eleştirisi: Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanmasına karşı çıkanları, “Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Sabredin, tüm gerçekler ortaya çıksın” diyerek eleştirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli’de Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu’nda düzenlenen AKP Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak görevden alınmasıyla ilgili konuşan Zeybekci, tepki gösterenleri sert bir dille eleştirdi.

"GÖRECEKSİNİZ, ORADAN NELER ÇIKACAK"

Zeybekci,“Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Sabredin, tüm gerçekler ortaya çıksın. Hukukun temel ilkesi gereği, mahkemeye yansımış bir meselede konuşmamak lazım. Bırakın cumhuriyetin savcıları ve hâkimleri her şeyi ortaya çıkarsın. Niye toz duman yaratıp üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz? Hukuka güven, adalete güven herkes için önemli. Varsa bir suç, cezasını çekecek. Göreceksiniz, oradan neler çıkacak?” ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'NİN ADIMI AKILLICA BİR FIRSAT"

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına vurgu yapan Zeybekci, Bahçeli’nin elini uzatarak yaptığı çağrıyı anlamlı bulduğunu belirtti. Zeybekci, “Bu, devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle açılmış son kapıdır. TBMM’nin iradesine uygun olarak, bu kapıdan gelecekler varsa, eyvallah. Bu adımı akıllıca bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

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