Depremin ilk günlerinde bölgeye grand tuvalet giden AKP’liler göze girmek için 1 haftadır tıraşsız dolaşıyor

11 ili vuran deprem felaketinin ardından bölgede büyük can pazarı yaşanırken, insanlar aç susuz üzerine giyecek bir mont ya da ayakkabı bulamazken, devletin bakanlarının ve AKP'li isimlerin bölgeye grand tuvalet pahalı takımlar ve pahalı montlarla gelmeleri tartışmalara neden olmuştu.

Bakanlar depremin ilk günlerinde yardımın da geç gittiği bölgeye takım elbiseli ve traşlı bir şekilde gitti. AKP'li eski vekiller ve parti kurmayları da pahalı montlar ve paltolarıyla kameralar karşısına çıktı.

Gelen tepkilerin ardından bakanların ekranlara tıraşsız ve daha basit kıyafetlerle çıkmaya başlaması dikkat çekti.

BAKAN DEPREMZEDE ÇOCUĞUN MONTUNU ÇIKARMIŞTI

Bazı bakanların deprem bölgesindeki tavır ve tutumları da tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesinde yaptığı konuşma sırasında depremzede çocukların kürsünün önüne dizilmesi ayrı tepkilere neden olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bir çocuğun kapüşonunu ve beresini çıkarması büyük yankı uyandırmıştı.

SOYLU’NUN GÖZYAŞLARI

Deprem felaketinin ardından uzun süre ortada görünmeyen ve "İçişleri Bakanı nerede?" sorularına neden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eleştiri alan isimler arasındaydı. Soylu, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'a depreme ilişkin açıklamalarda bulunurken ağlamıştı.

Gazeteci Fatih Portakal ise bu gözyaşlarını samimi bulmazken, "Sorumluluk makamında olan insanlar ihmallerini gözyaşları dökerek unutturamazlar. Soylu’nun gözyaşları siyaseten, toplumun duygularını sömürmekten fazlası değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Soylu’nun eski açıklamaları da sık sık gündeme geldi.

MURAT KURUM'DAN DEPREMZEDE KADINA: TAMAM ABLA TAMAM

Gaziantep’te bir vatandaş Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Bizim binamıza girilmedi” ve “Çocuklarım binanın altında kaldı” diyerek yardım istedi.

Bakan Kurum vatandaşların bu yardım çığlını "Tamam abla tamam" diyerek adeta görmezden geldi.

Murat Kurum'un bu tutumu sosyal medyaya yansırken büyük tepkilere neden oldu.

PAHALI MONTLAR VE TAKIMLAR...

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Belediye Başkanı Yusuf Alemdar depremzedelerin yanın giderken giydiği 84 bin liralık montuyla gündem oldu.

AKP'li Mehmet Metiner de yoksul bir ailenin yanına giderken Prada marka mont giymiş, Metiner daha sonra montun sahte olduğunu açıklamıştı.

Prada’nın şişme montlarının fiyatı, 2 ile 3 bin dolar arasında değişiyor. Yani 37 bin 600 TL ile 56 bin 400 TL arasında…

AKP'liler, dondurucu kış şartlarına göre giydirilmeyen ve bağrı açık bekletilen çocuklarla poz verdi. Çocukların üstünde ne mont ne de bere vardı.



Çocukların arkasında yer alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın paltoyla, bereyle ve pardesuyla poz vermesi ise eleştiri konusu oldu.

BAKAN KİRİŞÇİ’YE TEPKİ

Bölgeyi ziyaret eden bakanların vatandaştan ayrı hareket etmesi de sürekli gündeme gelen konular arasında yer aldı.

Koruma ordusuyla incelemede bulunan bakanlar vatandaşlarla temas kurmadı.

Adana’yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi’ye çevredeki depremzedeler, arama kurtarma yetersizliği nedeniyle büyük tepki gösterdi. Bir depremzede de “Devletsiniz ya, bir vinç bile getiremiyorsunuz değil mi?” diye haykırdı.

VARANK DA TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Öte yandan depremin bölgesine inmeyen ve AFAD Genel Merkezi üzerinden açıklamalara bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tepki gören isimler arasında yer aldı.

Deprem bölgesinde can pazarı yaşanırken, Varank’ın "Sadece Uşak'taki sanayicilerimiz, vatandaşlarımızın soğuk havayla mücadelesine destek vermek için 1 milyona yakın battaniyeyi şu anda bu bölgeye gönderiyorlar. Bu aslında Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi." diyerek iktidarı kurtarma çabasına girmesi eleştirilere neden olmuştu.

İşte depremin ilk günlerinden son haftalarına AKP'lilerin değişimleri: