AKP’liler İmamoğlu için birbirine girdi! Kazan kaynıyor. Bu sözler kavgada söylenmez

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen operasyonlar AKP içerisinde sorun yaratmaya devam ediyor.

AKP kurucularından ve eski bakanlardan Hüseyin Çelik, “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için operasyon yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından olan Oktay Saral, Çelik’in bu sözlerine sert tepki gösterdi.

"AÇIK BİR YÜZSÜZLÜK VE SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saral, "Bir dönem AK Parti saflarında görev yapmış, milletten aldığı emaneti taşıma şerefine erişmiş bazı isimlerin bugün çıkıp hükümete had bildirmeye kalkması, açık bir yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlıktır. Koltuk elden gidince ilk iş olarak karşı cepheye geçenlerin samimiyetinden de, inandırıcılığından da söz edilemez. Bu tavır en hafif ifadeyle nankörlük, esasen ise ihanettir" dedi.

"BU TAVIR EN HAFİF İFADEYLE NANKÖRLÜK, ESASEN İSE İHANETTİR"

X platformundan açıklamalarda bulunan Saral, paylaşımında şunları söyledi,

"Bir dönem AK Parti saflarında görev yapmış, milletten aldığı emaneti taşıma şerefine erişmiş bazı isimlerin bugün çıkıp hükümete had bildirmeye kalkması, açık bir yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlıktır. Koltuk elden gidince ilk iş olarak karşı cepheye geçenlerin samimiyetinden de, inandırıcılığından da söz edilemez. Bu tavır en hafif ifadeyle nankörlük, esasen ise ihanettir.

Hüseyin Çelik’in “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için operasyon yapılıyor” şeklindeki açıklaması; sadece gerçekle bağını koparmış bir söylem değil, aynı zamanda fitne kazanını kaynatmaktır. Kendi hırslarına yenilen, gözünü karartan bu eski figürlerin açıklamaları, millet iradesine ve adalet mekanizmasına açık bir sabotajdır. Bu davalar, kişilere değil; delile, hukuka ve kamu vicdanına dayanır.

Kimsenin adı, geçmişte taşıdığı unvan ya da eski makamı, onu adaletin üstüne çıkarmaya yetmez. Ne geçmişte buna izin verdik, ne de bugün veririz. Kimse kusura bakmasın: Makamlar gelip geçicidir. Ama bu millete ihanetin izi kalıcıdır. Hükümete aba altından sopa göstermeye çalışanların, muhalefetin diliyle konuşanların ne söylediklerinin ne de temsil ettiklerinin bizde bir karşılığı yoktur."