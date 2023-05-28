AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı

İstanbul Ümraniye'de bir okulda AKP'liler TKP müşahitlerinin okulda bulunamayacağını söyleyip dışarı çıkarmaya çalıştı.

AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin başladığı saatlerden itibaren yurdun dört yanından usulsüzlük ve gerginlik haberleri gelmeye başladı.

Bu haberlerden biri de İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Ortaokulu'ndan geldi.

Burada görevli AKP'liler TKP müşahitlerinin okulda bulunamayacağını iddia ederek onları dışarı çıkarmaya çalıştı.

AKP'lilerin, dışarı çıkarmaya çalıştığı TKP müşahitlerinin üstüne yürüdüğü görülürken, AKP'li görevlinin TKP'nin kadın müşahidine "Ben AKP'liyim, okuldan sorumluyum sen buraya gelemezsin." dediği duyuldu.

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