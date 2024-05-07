AKP'lilerden çok konuşulacak itiraf geldi. 'Bakanlar bile tanınmıyor'

AKP’nin yerel seçimlerde aldığı yenilgi sonrası parti içinden ve kulislerden farklı tepkiler geliyor. Yerel seçim sonrası en dikkat çeken gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesi olurken Erdoğan, CHP Genel Merkezi’ne ziyarete gideceğini de söyledi.

Öte yandan Erdoğan dün yaptığı açıklamada vatandaşların özellikle ekonomideki kötü gidişle ilgili gösterdiği tepkiye dikkat çekerek, "Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eşdeğerdir" dedi. Erdoğan, ayrıca “Tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine inşallah bundan sonra çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz” şeklinde konuştu.

AKP’nin seçim sonrası gidişatıyla ilgili siyaset kulislerinden çarpıcı bilgiler geldi. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, parti içinde ince hesaplar yapıldığını belirterek olağanüstü kongre ihtimaline dikkat çekti. Babacan yazısında değişimin hızlı şekilde yapılmazsa geç kalacağı yorumlarının yapıldığını söyledi.

Babacan’ın “AKP kongresi ve ince hesaplar… Hükümet dört yıl gider mi?” başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:

“AKP kulislerine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu kongrede partiyi her türlü olağanüstü gelişmeye göre hazırlayacak. Siyaset kulislerinde hükümetin önünde 4 yıllık seçimsiz sürecin olmadığı görüşü ağırlıklı. Dediğimiz gibi olağanüstü kongre ile önümüzdeki yıllarda adım atılmazsa, bu yılın sonbaharındaki AKP kongresi çok önemli olacak.

Parti kurmayları, ekonomide iyileşmenin çok yavaş hayata geçeceğini, rakamlara yansıyan değişmenin halkın hayatında hemen görülmeyeceğini dile getiriyorlar. Bu da hükümeti zora sokacak konulardan biri olarak anlatılıyor. Ayrıca partinin son dönem siyasetinin “genç seçmene, kızgın seçmene” hitap etmediği, bu kitleleri temsil eden “yeni aktörler ve özneler” olmadığı anlatılıyor.

Partinin değişimi şimdi gerçekleştirmemesi durumunda çok geç olacağı yorumları yapılıyor. Bazı AKP’liler tarafından, “Sağdan say üç dört kişi var, halk tarafından bilinen. Parti en son SETA kadrolarına kaldı. Eskiden AK Parti denilince, en az 20 siyasetçinin ismini sayardınız. Şimdi bakanlar bile tanınmıyor. Cumhurbaşkanının dışında marka ismimiz kalmadı” yorumları yapılıyor.”