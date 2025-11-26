Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği belirtilerek, başlatılan soruşturma kapsamında 'cumhurbaşkanını tehdit' suçu gerekçe gösterilerek 22 Haziran tarihinde tutuklanmıştı.

Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

AKP'Lİ İSİMLERDEN ALTAYLI'NIN TUTUKLULUĞUNA TEPKİ

Altaylı’ya verilen ceza kamuoyunda büyük tepki görürken, bu tepkileri gösterenler arasına bazı AKP’li isimler de katıldı.

AKP’li Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçma şüphesi olmayan Altaylı’nın serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

'TUTUKLU KALDIĞI SÜRE GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TAHLİYESİ ESASTIR'

Birinci, 'Sanığın tutuklu kaldığı süre de göz önüne alınarak, sanığın tahliyesine karar verilmesi esastır’ sözlerini sarf etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Birinci, şunları söyledi,

'Tutuklama bir tedbirdir. Kaçma şüphesi yoksa, deliller toplanmışsa, takdir edilen ceza üst sınırına göre, sanığın tutuklu kaldığı süre de göz önüne alınarak, sanığın tahliyesine karar verilmesi esastır.

Bu hususu sürekli tekrar ediyoruz biz hukukçular.

Sanığın ismine gerek yok, bugün Fatih, Furkan, yarın Ahmet, Mehmet...

Bu prensip duruşumu her zaman, tutarlılıkla ifade ediyorum. Sanık muhalifmiş, değilmiş, yargı karşısında bunların da önemi yok.

Tutukluluk bir edeplendirme, kulağını çekme veya cezalandırma yöntemi değildir. Teknik bir iştir, bir disipline bağlıdır.

Toplumsal uzlaşmadan daha sık bahsettiğimiz bu günlerde, bir yanda terörist başının ziyaret edilip, diğer yandan hukuka aykırı bir takım tutuklamalarda ısrar edilmesi, bu mutabakata zarar verir.’

'İMRALI MÜZAKERESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜR'

AKP’li Şamil Tayyar ise, bir taraftan İmralı’yla müzakere yapılırken, Hüseyin Kocabıyık, Fatih Altaylı, Furkan Bölükbaşı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmalarının, İmralı müzakeresine gölge düşüreceğini ifade etti.

Tayyar yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

‘Terörsüz Türkiye projesi, sanırım sadece PKK terörünün sonlandırılması amacına matuf değildir.

Terör üreten veya terörü besleyen bataklığın kurutulması, istismar alanlarının tasfiyesi de sürecin parçasıdır.

Bu bağlamda demokrasi açığının kapatılması, temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, önemlidir.

Velhasıl, topyekun bir iç tahkimata, birlikte yaşama sebeplerini çoğaltmaya, huzur ortamını güçlendirmeye ihtiyaç var.

Bir taraftan İmralı’yla müzakere yapılırken, Hüseyin Kocabıyık, Fatih Altaylı, Furkan Bölükbaşı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmaları, yukarıda tarifini yaptığımız büyük fotoğrafa gölge düşürür.

Madem yeni bir başlangıç yapılıyor, hayatın her alanına dokunmak gerekir.’