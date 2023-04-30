AKP’lilerin Kızılay yalanını arşiv çürüttü. Erdoğan hepsini görevden almıştı

AKP’liler skandallarla anılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın görevden alınamayacağını savunmuştu ama 2004’te, Erdoğan Kızılay yöneticilerini görevden almıştı. Herkes unutur arşiv unutmaz...

AKP’lilerin Kızılay yalanını arşiv çürüttü. Erdoğan hepsini görevden almıştı

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, deprem felaketinin ardından AHBAP’a çadır satan ve adı birçok skandala imza atan Kızılay Başkanı Kerem Kınık yine gündemde.

“Kızılay’ın kamu kuruluşu olmadığını ve dernek statüsünde olduğunu” vurgulayan AKP’liler, Kızılay Başkanı Kınık’tan rahatsız olduklarını ama devletin müdahale edemeyeceğini söylüyor.

Ancak 9 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete’de Kızılay ile ilgili bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların imzasının yer aldığı karar ile Kızılay yönetimi görevden alındı.

Söz konusu kararın İçişleri Bakanlığı’nın yazısı ile alındığı, görevden alınan Kızılay yönetiminin yerine geçici kurullar oluşturulmasına Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında karar verildiği belirtildi. Geçici olarak atanan Kızılay yönetiminin listesi de Resmi Gazete’de yayımlandı.

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İKTİDAR KEREM KINIK’I GÖREVDEN ALABİLİR

Ayrıca Dernekler Kanunu’nda “Kızılay gibi kamu yararına çalışan derneklerde görev alan yöneticiler ile çalışanların, hapis cezası verilmesini gerektiren suçları işlendiğinin tespit edilmesi halinde İçişleri Bakanı’nca görevden uzaklaştırılabilir” deniyor. Yani iktidar daha önce yaptığı gibi İçişleri Bakanlığı eliyle Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile yönetimini görevden alabilir.

Hatta İçişleri Bakanlığı 2020 yılında Kızılay’da yaptığı denetimlerde ciddi usulsüzlükler tespit etmiş ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a 344 bin TL ve Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’a da 70 bin TL para cezası kesmişti.

AKP’Lİ CEVDET YILMAZ: RAHATSIZIZ

AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı yaptı.

Satışı tasvip etmediğini söyleyen Yılmaz, Kınık için, “Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır” dedi.

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AKP’li Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“GEREĞİ YAPILMALI”

“Afet ortamında ben de bu satışı tasvip etmiyorum. Normal zamanda böyle ticari şeyler yapılabilir belki ama bu durumda bunun tasvip edilmediğini ben de düşünüyorum. Gereği yapılmalı. Bir yönetici bu kadar tepki alıyorsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır, bir değişimin olması gerektiğine ben de inanıyorum”

MUSTAFA VARANK: GÖREVDE OLMASI BENİ RAHATSIZ EDİYPOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Kızılay Başkanı Kınık’tan rahatsız olduğunu belirterek “Kızılay başkanının görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikâr. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay başkanının görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım” demişti.

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