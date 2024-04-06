AKP'lilerin ormandaki cenneti ortaya çıktı. Kaçak yapının içinde yok yok

İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Şile’de orman arazi üzerine milyonlarca lira harcanarak yapılan kaçak çiftlik ve işletmelere yıllardır göz yumulduğu ortaya çıkarken, bu yapıların Şahinler çetesine yakınlığıyla bilinen Gökhan Göz’e ait olduğu öne sürüldü.

AKP’lilerin uğrak mekânı olan ve adeta para basan çiftlik için Orman Genel Müdürlüğü, AKP tarafından yönetildiği dönemde Şile Belediyesi’ne bir resmi yazı gönderdi ve “Şile’nin Karamanderesi bölgesinde 25 hektarlık bir alan üzerine konaklamalı orman parkı kurulmasının planladığı” belirtilerek görüşü istendi.

"RUHSATSIZ, KAÇAK VE ORMAN ALANLARINA TECAVÜZLÜ YAPILAR BULUNMAKTADIR"

Belediyenin, Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yanıtta ise ormanlık alana çok sayıda kaçak yapı inşa edildiği ifade edilirken, belediyenin cevabında, “Orman parkı kurulmasının planlandığı yerde 2020 yılından sonra yapılan ruhsatsız, kaçak ve orman alanlarına tecavüzlü yapılar bulunmaktadır. Bahse konu parseller hakkında gelen şikâyetlere istinaden müstakil yapı, havuz ve at çiftliği yapıldığı belediyemizce tespit edilmiştir. Tüm yapılar 21 Aralık 2023 tarihinde İmar Kanunu’nun 32’nci maddesince mühürlenmiş olup dosya süreci devam etmektedir. Bu sebeplerden ötürü, söz konusu alanda orman parkı kurulması kurumumuzca uygun görülmemiştir” denildi.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı da 25 Ekim 2023’te Şile Belediyesi’ne bir yazı gönderdi. Kaçak yapılara dair “Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını, alt yapı hizmetlerinin kesilmesini ve yıkım işleminin gerçekleştirilmesini” istenirken, bu işlemlere dair belgeler ve yıkım işlemine ilişkin fotoğrafların da gönderilmesi talep edildi.

Ancak bir servet harcanarak inşa edilen yapılara dair işlem yapılmadı.

AKP’LİLERİN UĞRAK YERİ

Kaçak yapıların, ülkenin en büyük organize suç örgütlerinin başında gelen Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin’e yakınlığıyla bilinen ve 1930 Bafraspor’un başkanı olan Gökhan Göz'e ait olduğu ve

HAYVANAT BAHÇESİ BİLE VAR

25 hektarlık orman arazisi üzerine “King Çiftliği” adı altında inşa edildiği ileri sürüldü. Yapının içerisinde otel, yüzme havuzu, içkili restoran, kafe ve hayvanat bahçesi inşa edildiği, hayvanat bahçesinde ise “500’den hayvanın bulunduğu” belirtiliyor.