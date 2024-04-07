AKP’nin 64 oy farkla kazandığı Siverek'te seçim yenilenecek

Kaynak: ANKA
AKP’nin 64 oy farkla kazandığı Siverek'te seçim yenilenecek
Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisi'nin itiraz başvurusu üzerine AKP’nin 64 oy farkı ile birinci parti olduğu Siverek'te seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Şanlıurfa’da AKP’nin 64 oy farkı ile birinci parti olduğu Siverek ilçesinde seçim iptal edildi.

Yeniden Refah Partisi usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek Siverek İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetmesi üzerine bu kez İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu.

Kurul, itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

AKP 64 OY FARKI İLE KAZANMIŞTI

31 Mart Yerel Seçimlerinde; Siverek’te AKP adayı Ali Murat Bucak 45 bin 369 oy alarak yüzde 40,23 ile seçimi kazanmıştı.

Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol ise yüzde 45 bin 305 oy alarak yüzde 40,17 ile seçimi ikinci bitirmişti.

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