AKP’nin Ankara adayı belli oldu. Adaylığını Erdoğan’dan önce açıkladı

AKP’de Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adaylığı için ismi en çok geçen isimlerden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, adaylığını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce açıkladı.

Altınok, dün Keçiören’de Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu Parkı’nın açılışını yaptı.

Burada konuşan Altınok, Ankara’da aday olduğunu ima ederek, "Allah nasip ederse bu adam buraya 5 yıl hizmet etti, Altınok’a da bir oy verelim desinler değil mi?" dedi.

Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimler yaklaşıyor… Çalışacağız… Allah nasip ederse bu adam buraya 5 yıl hizmet etti. Altınok’a da bir oy verelim desinler dimi? 20 yıl bu adam bize hizmet etti, hizmetkarlığımız yaptı biz de bu adama oy verelim desinler. Anlaştık mı? Ankara’da hizmetler ok gibi gidecek. 100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız 5 yılda alacak Allah nasip ederse."

AKP'nin ABB adayı, 15 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.