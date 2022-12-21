AKP’nin bedelli askerlik mağdurları 2: Ücret zengin fakir ayrımı yaratıyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Bedelli askerlik mağdurlarının sıkıntılarını dinlemeye devam ediyoruz. 550 binden fazla genç, ücretlerin çok yüksek olmasından, kışla şartından ve cezalardan yana dertli.

KIŞLALI BEDELLİNİN DEVLETE MALİYETİ 1 MİLYAR TL’DEN FAZLA

Ücretin zengin, fakir ayrımını ortaya çıkardığını belirten gençler, çalışmak zorunda oldukları için kışla şartının kaldırılmasını ve AKP’nin tecil yaşını bir anda 22 yaşa indirmesi nedeniyle ortaya çıkan cezaların affını talep ediyor. Kaba bir hesap yapıldığında bedelli askerlerin kışlaya alınmasının devlete zararı 1 milyar TL’den fazla.

“PARAYI DENKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN FIRSATLARI KAÇIRDIM”

Babasının iflası sonrası borçları ödemek için askerlik hizmetini yerine getiremediğini belirten H.Ç., “İnşaat işinde çalışıyorum kazancım iyi ile kötü arasında. Bir yandan borçları öderken bir yandan da bedelli askerlik için para biriktirmeye çalışıyorum. 2018'de çıkan bedelli askerlik yasası 3 aylık bir zaman diliminde olduğu için kıl payı kaçırdım. Yani ne olurdu da 3 ay değil de 4 ay olsaydı, ya da 5 ay. Velhasıl olmadı. Daha sonra yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasında fiyat yükseldi ve yine yoklama kaçağı ve bakaya kaydı olanlara 3 aylık zaman verdiler. Maalesef parayı denkleştirmeye çalışırken bu fırsatı da kaçırdım.

“O PARAYI VERMEKLE BİTMİYOR”

En son sayın cumhurbaşkanımız 2022 mayısta bir bedelli müjdesi daha verdi. Bakaya ve yoklama kaçakları da bu yasadan süresiz yararlanabilecekler dedi maalesef orda da sevincimiz kursağımızda kaldı. Mayıs ayında verilen müjde Temmuz ayına bekletilerek fiyatı 56.000 TL' den 80.000 TL'ye çıkarıldı. Yetmezmiş gibi birde kaçak kaldığımız günleri para cezasına çevrilerek 150.000 TL - 160.000 TL'lere varan rakamlar çıktı karşımıza. O parayı vermekle bitiyor mu? Hayır. Bir de 1 aylık kışla şartı isteniyor” dedi.

“ASKERE GİTMEK İNŞAATTA ÇALIŞMAKTAN KOLAY”

Borçları nedeniyle askere giderek zaman kaybı yaşayamayacağını dile getiren H.Ç. şu ifadeleri kullandı: “Askere gitmek benim için bir kurtuluş ama mesajımın başında da belirttiğim gibi borçlarla boğuşuyorum. Alacaklılar her gün 10 defa arıyor, avukatlar sürekli haciz gönderiyor. Ailem ve ben çok zor bir süreçten geçiyoruz. Benim bırakın 1 aylık askerlik yapmayı 1 gün bile askere gidecek lüksüm yok. İnşaatta çalışıyorum borçlardan dolayı sigorta mı bile yapamıyorum çünkü maaş haczi gönderiyorlar. İnşaatta çalışanlar iyi bilir inşaat işinin ne kadar zor olduğunu. Ben askerlik yapmaktan kaçmıyorum. Emin olun ki inşaatta çalışmak askerlik yapmaktan daha zor. Bu zorlu ekonomik şartlarında bu mağduriyeti benim gibi yüzbinlerce insan yaşıyor. Hükümet yetkililerinden bu mağduriyeti yaşayan gençlere yardımcı olmasını istiyorum. Ben ve benim gibi farklı sebeplerden dolayı bu mağduriyeti yaşayan gençlerin yetkililerden 3 maddelik talebimiz var;

1:) Bedelli askerliğin makul bir rakama indirilmesi,

2:) Cezaların silinmesi,

3:) Kışla şartının kaldırılması”

“İŞLERİ DAHA ZOR HALE GETİRİYORLAR”

Daha önce kışlasız bedelli uygulamasının hayata geçirildiğini ve şu anda bunun uygulanabileceğini belirten M.Y.,” Ben 550binden fazla bedelli affı mağduru gençten biriyim. Bizler çeşitli sebeplerden dolayı haberli veya habersiz bir şekilde yoklama kaçağı/bakaya kalmış gençler olarak bedelli askerlik hakkımızın olmadığını bilmeden bu duruma düşmüş ya da düşürülmüş mağdurlarız. Mayıs 2022 de Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bizlere de bedelli yolu açıldı fakat açıklamadan yaklaşık 45 gün sonra sistem bizlere açıldı. Bu süre sonunda bizler hem yeni zamlı ücret hem ceza hem de cezanın idari cezasıyla karşı karşıya bırakıldık. Ülkenin gençleri enflasyona ezdirilmeyecek dendi fakat bedelli askerliğe enflasyon oranına yakın bir zam yapıldı. Bizler genciz ve en verimli zamanlarımızda böyle bir zorlukla karşı karşıya bırakılıyoruz. Çünkü bundan önce çıkarılan bedelli aflarında hem ücret makul idi hem cezalar silinmiş idi hatta kışlasız uygulaması bile yapıldı. Fakat zaman ilerledikçe bu işlem daha da zor hale getiriliyor kolaylaştırılması gerekirken” dedi.

“ZENGİN FAKİR AYRIMI YARATIYOR”

Bedelli askerlikteki mevcut sorunların gençlere ağır yük getirdiğini ifade eden M.P., sorunları şu şekilde ifade etti:

Bedelli ücreti gerçekten çok fazla (80.000) ve 6 ayda bir artıyor. Biz fiyatın hızına yetişemiyoruz. Ayrıca Ocaktan sonra daha da artacak. 100.000 TL’leri bulacak. Gençler olarak bu fiyat bize ağır geliyor. Zengin fakir ayrımına yol açıyor. Her gencin ulaşabileceği uygun bir fiyat olmalı.

“CEZALAR ÇOK YÜKSEK”

Cezalar çok yüksek. İnanın kaçak gezenler keyiflerinden dolayı kaçak gezmediler. Kimi işini bırakamadı, kimi ise ailesini bırakamadı. Kaçak gezilen sürece ay başına 1167 TL ceza senelik ise 14.000 TL ceza kesilmekte. Kesilen bu cezalar ise ana paraya eklenmekte. Sonuç olarak toplam ücret 100.000 TL’yi aşmakta.

“BORÇLARI NEDENİYLE ÇALIŞMAK ZORUNDALAR”

Kışla şartı devam ediyor. Gerek askeri personeller ile gerekse askere giden arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu 1 aylık sürenin tamamen israf ve gereksiz olduğu konusunda ortak görüş bildiriyorlar. Özel sektörde çalışan arkadaşlarımız Bedellide başvursa bile 1 aylık kışla şartından dolayı işinden oluyor. Bazıları 1 ay bile olsa ailelerini bırakamıyor. Bazılarının ise borçları var. Her an çalışmak zorundalar. Bu nedenler kışla şartı da mağdur eden önemli problemlerden biri.