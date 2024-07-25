AKP’nin CHP ile normalleşmesi için tek şartı belli oldu. Partilileri tek tek uyardı

Kaynak: Hürriyet
AKP’nin CHP ile normalleşmesi için tek şartı belli oldu. Partilileri tek tek uyardı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında normalleşme sürecinin devam etmesini istediğini ve partililere uyarıda bulunduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP MKYK toplantısında “Sert tartışmalardan kaçının” uyarısında bulunduğu iddia edildi.

İktidara yakınlığıyla Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, “Aksine Erdoğan, sert tartışmaları seven bir liderdi. Ama yeni sürecin dili farklı” diye yazdı.

Normalleşme sürecine dair edindiği bilgileri de kaleme alan Selvi, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la normalleşme sürecinin olumlu sonuçları alındı. Sırada Suriye var. Esed’le görüşme son dönemlerin en önemli gelişmelerinden biri olacak” diye yazdı.

'MHP'Yİ TEDİRGİN ETMEYİN' ŞARTI

Selvi, iç siyasette ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile başlanan normalleşme sürecine ilişkin “Yol kazasına uğrasa da askıya alınmış değil. Gümbür gümbür bir normalleşme değil. Kriter, MHP’yi tedirgin etmeden normalleşme” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
MHP'li Yönter'in Sinan Ateş cinayetinden önce azmettiriciye mesajı ortaya çıktı
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit
MHP’nin Sinan Ateş davasında mahkemeye verdiği dilekçenin tamamı ortaya çıktı
Son Haberler
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. AKOM saat verdi Gündem
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. AKOM saat verdi
Mamta Kulkarni davası düşürüldü Dünya
Mamta Kulkarni davası düşürüldü
Hacıosmanoğlu 45 saniyede Ali Koç'a garanti verdi Spor
Hacıosmanoğlu 45 saniyede Ali Koç'a garanti verdi
Edirne'de 7 kaçak yakalandı Yerel Haberler
Edirne'de 7 kaçak yakalandı
Rus internetinin babasına 2 hapis Dünya
Rus internetinin babasına 2 hapis
Bingöl’deki vahşet göz göre göre gelmiş. Katillin ailesinin 8 ay önce mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı Gündem
Bingöl’deki vahşet göz göre göre gelmiş. Katillin ailesinin 8 ay önce mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı
Otomobil durağa daldı. 1 ölü Gündem
Otomobil durağa daldı. 1 ölü