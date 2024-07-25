AKP’nin CHP ile normalleşmesi için tek şartı belli oldu. Partilileri tek tek uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP MKYK toplantısında “Sert tartışmalardan kaçının” uyarısında bulunduğu iddia edildi.



İktidara yakınlığıyla Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, “Aksine Erdoğan, sert tartışmaları seven bir liderdi. Ama yeni sürecin dili farklı” diye yazdı.



Normalleşme sürecine dair edindiği bilgileri de kaleme alan Selvi, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la normalleşme sürecinin olumlu sonuçları alındı. Sırada Suriye var. Esed’le görüşme son dönemlerin en önemli gelişmelerinden biri olacak” diye yazdı.

'MHP'Yİ TEDİRGİN ETMEYİN' ŞARTI

Selvi, iç siyasette ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile başlanan normalleşme sürecine ilişkin “Yol kazasına uğrasa da askıya alınmış değil. Gümbür gümbür bir normalleşme değil. Kriter, MHP’yi tedirgin etmeden normalleşme” ifadelerini kullandı.