AKP’nin çözüm sürecindeki kadrosu... Ankara’nın ünlü kulis yazarı yazdı

Nefes yazarı Nuray Babacan, İmralı’daki sürece ilişkin rol üstlenen ‘A’ takımı AKP kulislerinden aldığı bilgiyle bugünkü köşe yazısında açıkladı. A takım içerisinde; Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanları Hakan Fidan’ın olduğu belirtirken, MİT’in de süreçte başından beri olduğunun altını çizdi.

“AÇILIMIN AKP KADROSU”

Bahçeli ile başlayan İmralı sürecine ilişkin, AKP’nin görevlendirdiği ‘A’ takımı Nefes yazarı Nuray Babacan, parti kulislerinden aldığı bilgi ile bugünkü, “İşte açılımın AKP kadrosu” başlıklı köşe yazısında açıkladı. “AKP kulislerinde konuşulanlara göre” diyerek sözlerine başlayan Babacan, “Son çözüm sürecinde de rol üstlenen Genel Başkan Vekili Efkan Ala bizzat içinde. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik de aktif rol alacak. Bakanlara gelince Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları da sürecin kendileriyle ilgili ayaklarını yönetecekler. MİT’i hiç söylemiyorum, zaten başından beri içinde” dedi.

Babacan, süreçte Erdoğan’ın neden olmadığına dair ise “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her şeyin biraz dışında ve üstünde görünmesini doğru buluyor AKP’liler. Bunu, ‘temkinli iyimserlik’ olarak adlandırıyorlar.” dedi.

NELER YAŞANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvetsin’ çıkışında bulunarak başlatılan süreç, ‘DEM ve Öcalan İmralı’da görüşsün’ çağrısıyla farklı boyut kazandı. Bu noktada DEM heyeti İmralı’da teröristbaşı ile görüşmüştü. Bahçeli, ‘Beklenen çağrı bir an önce yapılmalı” demişti. Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, önümüzdeki günlerde çağrının gelebileceğini açıklamıştı.