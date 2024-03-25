AKP'nin emekli çıkmazı. Bu kez de zam yerine özel indirim vadettiler

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin emekli çıkmazı. Bu kez de zam yerine özel indirim vadettiler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını açıklamıştı. Artan enflasyon ve ekonomik kriz karşısında asgari ücretten de düşük olan emekli maaşlarına zam yapılmasını bekleyen emekli vatandaşlara zam yerine özel indirim şoku yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kırşehir'de gerçekleştirdiği konuşmada, emeklilere özel indirim ve kampanyalar düzenleyeceklerini açıkladı.

“ÖZEL İNDİRİMLER İLE BİRLİKTE EMEKLİLERİN YAŞAM KALİTESİ ARTACAK”

SGK olarak, diğer bankalarla da kamu bankalarının miktarları asgari olacak şekilde promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, Emeklilerin yaşam kalitesini artıracaklarını belirterek, “Fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız” ifadelerini kullandı.

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“MARKETLERDE BE GİYİM MAĞAZALARINDA EMEKLİLER İÇİN İNDİRİM YAPACAĞIZ”

Marketlerde ve giyim mağazalarında da emekliler için indirim yapacaklarını belirten Işıkhan, “Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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