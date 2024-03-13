AKP’nin gözde müteahhitlerine rakip çıktı. İhaleler ona yağmur gibi yağıyor

2015 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Elazığ milletvekili aday adayı olan ancak partiden aday gösterilmeyen iş adamı Veysel Demirci, seçilemese de kamu ihalelerinden önemli paylar elde etti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ''belli istekliler arasında'' düzenlediği ihalede, 2 milyar 953 milyon 204 bin lira değerindeki Mersin Pamukluk Barajı içme suyu ishale hattı ihalesini, 3 milyar 199 milyon 999 bin 999 lira teklif veren AKP'li müteahhit Veyse Demirci'nin sahibi olduğu şirket ve ortağı aldı.

Bu ihalelerin yanı sıra, iş adamı Veysel Demirci'nin şirketinin kamudan kazandığı diğer bazı önemli ihaleler de dikkat çekiyor.

Bunlar arasında,

BOTAŞ’ın 3 milyarlık Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur ilçeleri Faz-2 Doğalgaz Boru Hattı işi,

Devlet Su İşleri'nin 135 milyonluk Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti projesi,

AKP'li Elazığ Belediyesi’nin 320 milyonluk içme suyu,

kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. bölge yapım işi,

Bingöl maden rezervlerinin 2 milyarlık işletilmesi ihalesi,

Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ihalesi,

Bingöl-Elazığ Ayrımı Karayolu,

Konya Karaman Ayrımı Karayolu ve Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi gibi projeler bulunuyor.

Veysel Demirci, 2015 seçimlerinde AKP'den Elazığ'da milletvekilliği aday adayı olmasına rağmen partiden aday gösterilmedi. Ancak, aday gösterilmemesine rağmen Demirci, son yıllarda en çok kamu ihalesi alan iş insanlarından biri olarak öne çıkıyor.