AKP'nin İBB adayları ortaya çıktı

Yerel seçimlere aylar kalırken, CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tekrar adaylığını açıkladı.

İmamoğlu’nun rakibinin kim olacağı merak edilirken, kulis bilgileri de gelmeye başladı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, AKP’de İBB adaylığı için 4 ismin öne çıktığını yazdı.

Çelik “Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eski Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı Adil Karaismailoğlu” ifadesini kullandı.

KOCA ‘GÜNDEMİMDE YOK’ DEDİ

Çelik’in aktardığına göre, zikredilen isimlerden bir tek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Ben bakanlığa, sağlığa, işime odaklıyım. Asla gündemimde yok” dedi.

Çelik “Göksu, Kurum ve Karaismailoğlu ise potansiyel aday adayları ve kamuoyu oluşturmak için çalışıyorlar. Yani İBB’ye talipler açıklaması yaptı” ifadelerini kullandı.

Çelik yazısını şöyle tamamladı: “İstanbul, Ankara ve İzmir’in CHP’li belediye başkanları da şimdiden adaylıklarını ilan ederek ön almaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP Genel Merkezi’ne rağmen açıklanan adaylıklar yeni krizleri de beraberinde getirebilir. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın böyle de bir avantajı var. Ancak süreç uzar ve İstanbul ile Ankara aday adayları çok fazla tartışılırsa bir yıpranma da olacaktır.”