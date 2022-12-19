İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı

İBB’nin 2023 yılı bütçesi 115 milyar 250 milyon TL olarak onaylandı. İSKİ ile İETT de dahil edildiğinde, toplam büyüklük 163 milyar TL’ye ulaşıyor. İBB’nin 2023 yılı toplam bütçe geliri ise 95 milyar 250 milyon lira olarak hesaplandı.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre, İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararının arkasında AKP’nin İstanbul’u geri alma ve bu bütçeyi tekrar yönetme isteği olduğu tartışılıyor. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, “İstanbul’u ısrarla geri almak istemelerinin sebebi parayı, lojistik imkânları ve sosyal yardım imkânlarını yönetmek.

Mesela bir miting oluyor, eskiden İETT otobüsleri bedava çalışırdı. Şimdi böyle bir imkân yok. Onları kullanamıyorlar. Eskiden Yenikapı’da yaptıkları o mitingleri artık yapamıyorlar. Cemaat ve vakıflara aktarılan paralar da kesildi. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman orayı bir şekilde tekrar ele geçirme gayreti oluşturuyor. Bunu da hukuku kullanarak baskıyla yapmaya çalışıyorlar. İBB’nin korkunç imkânları var. İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder. İstanbul’u kaybettiler, ilk seçimde Türkiye’yi kaybetmek istemiyorlar. O yüzden İstanbul’u bir türlü nasıl geri alabiliriz, bunun derdindeler” dedi.

"MEVCUT İKTİDARI RAHATSIZ EDİYOR"

Özkan, 900 milyon liralık kaynağın İmamoğlu yönetiminde öğrencilere burs, sosyal yardım, süt yardımı olarak verildiğine vurgu yaparak “İBB’nin bu sosyal destekleri halk nezdinde bir değer kazanıyor. Bu durum da mevcut iktidarı rahatsız ediyor. İBB’nin bu denli büyük hareketleri, askıda fatura, çocuklara dağıtılan sütler, yurtlar, 75 bin öğrenciye verilen burslar, kurban bağışları onları rahatsız ediyor. İBB yönetimi yeniden AKP’ye geçerse bu paraları yine kendilerine yakın olan cemaat, vakıf ve derneklere dağıtılacağını düşünmek için kâhin olmaya gerek yok. İBB onların kollarını, kanatlarını kırdı” dedi.

Özkan şunları söyledi:

“İBB ellerindeyken denetimden uzaklardı. Daha kolay para çevrilebiliyordu. Parayı hem ihale hem hizmet boyutuyla kendi yandaşlarına yönlendirebiliyorlardı. Öte yandan bu davanın asıl amacı Ekrem Bey’in siyasi olarak önünü kapatmak. Bir yandan da Ekrem Bey üzerinden 6’lı masanın içine bir bomba bırakmak istediler. Ancak hem 6’lı masadan hem de kamuoyundan bu tepkiyi beklemiyorlardı.”

"EN BÜYÜK SEÇMEN KİTLESİNE İBB ÜZERİNDEN ULAŞTILAR"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise AKP’nin İBB’yi yönetirken en büyük seçmen kitlesine İBB üzerinden ulaştığına dikkat çekti.

Subaşı, “İlçe belediyelerini de İBB’den finanse ediyorlardı. AKP’li ilçe belediyelerinin ‘Yaptık’ dedikleri her şeyi İBB yapmış. Onun yerine şimdi merkezi yönetimle, bakanlıklarla işbirliği yaparak proje yapıyorlar. Belediyecilik değil merkezi yönetiminin şubesi gibi davranıyorlar. CHP’li belediyeler bu ekonomik güçten yoksun olduğu için projelerini kendi olanaklarıyla yapıyor” dedi.

"TEK KURUŞUNA AYIP EDİLMEZ"

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB’nin 2023 Yatırım ve Hizmet Bütçesi’ni kasım ayı meclis toplantısında kamuoyuna tanıtırken “Bütçemiz adaletli, disiplinli, bereketli olacak ve bu bereketi tüm İstanbullular yaşayacak, hissedecek. Artık İstanbul’un bütçesi emin ellerde. Tek kuruşuna zeval gelmez. Tek kuruşuna ayıp edilmez” ifadelerini kullanmıştı.