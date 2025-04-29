AKP’nin 'İnfaz Yasası’nda kimse bunu beklemiyordu! Parti kaynaklarından sızdı…

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen 10. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceği konuşuluyor. AKP’nin yargı paketinde en önemli başlığı "infaz düzenlemesi" olacağı belirtiliyor. Türkiye gazetesinin kulis bilgisinde flaş detaylar paylaşıldı. Yeni Yargı Paketi ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığı sağlanacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİ GELİYOR

AKP’nin Meclis grubu tarafından son biçimi verilerek Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen yargı paketinde en önemli başlık "infaz düzenlemesi" oldu. İnfaz yasasında yapılacak düzenlemeyle, denetimli serbestlik uygulamalarının yeniden yapılandırılması ve mükerrer suçlular için de "şartlı tahliye" olanağı sağlanması bekleniyor.

CEZA SINIRI ARTIRILDI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yeni Yargı Paketi ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitimine 5 yılın altına kalan hükümlülerin cezaları dışarda infaz edebilecek. Konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması belirtiliyor. Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığı sağlanacak. ‘Geceleyin infaz’ uygulamasında, basit suçlardan ceza alan hükümlüler gündüz işe gidecek, akşam cezaevine geri gelecek. Hafta sonu infazda ise sadece Cumartesi-pazar günleri hapiste olacak.

“BU İNFAZ TÜRLERİ SADECE BASİT SUÇLAR BAKIMINDAN MÜMKÜN”

AK Parti kaynakları, “Hafta sonu infaz dediğimiz sistemde mahkûm hafta içi çalışıyor hafta sonu iki gün cezaevinde kalıyor. Hafta sonu iki gün kaldığında bir hafta kalmış sayılıyor. Geceleyin infazda da gündüz çalışıyor, gece açık cezaevine geliyor. Firar etmesi hâlinde zaten doğrudan kapalı cezaevine dönüyor. Bu infaz türleri sadece basit suçlar bakımından mümkün. Ağır suçlar yani kasten öldürme, cinsel suçlar, terör gibi başlıkları kapsamıyor” ifadelerini kullandı.

2020 YILINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

En son 2020 yılında yapılan infaz düzenlemesi kapsamında bazı suçlarda şartlı salıverilme oranı yarı yarıya indirilmişti. Hırsızlık, mala zarar verme, hakaret, taksirle adam öldürme gibi suçlar için infaz oranı düşürüldü ve cezasının yarısını çekenler serbest bırakıldı. Ayrıca denetimli serbestlik süresi bir yıldan üç yıla çıkmıştı. Ancak, terör, kasten adam öldürme, cinsel istismar, çocuklara karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ticaretini de içeren suçlar kapsam dışında olmuştu.

DEM HEYETİNİN DE PAKETTE İSTEDİKLERİ VAR

DEM Parti İmralı heyeti de, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlanması nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesinde de İnfaz Yasası değişikliğini gündeme getirdi. Terör suçlarını kapsayacak infaz düzenlemesinin eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu siyasi tutuklular hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanarak tahliye edilmesi, hasta mahkumların tahliyesi ve infazını tamamlamasına karşın cezaevi gözlem kurulu kararıyla infazları yakılanların tahliyesine dönük talepleri gündeme getirdi.