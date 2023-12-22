AKP'nin İstanbul'da kullanacağı sloganlar ortaya çıktı

Milliyet’ten Ayşegül Kahveci’nin haberine göre, AKP, hem adaylarını hem de seçim stratejisini belirlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor. 26 Kasım’da 81 ilde yaklaşık 160 bin partili, temayül yoklamasına katıldı. Ancak Erdoğan, büyükşehirler için daha detaylı bir aday belirleme süreci başlattı.

Bu çerçevede, bugüne kadar İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Balıkesir, Samsun, Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya’nın milletvekilleri ve teşkilatlarıyla toplantılar yapan Erdoğan, bu iller için aday önerilerini aldı. Erdoğan, dün Genel Merkez’de Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon için aday yoklaması yaptı. Teşkilat Başkanlığı’nda toplanan sonuçlar, Erdoğan’a sunulacak.

15 OCAK’TA AÇIKLANACAK

MHP ile ittifak yapılacak illerle ilgili son durum ise bugün iki parti arasında yapılacak 13. seçim iş birliği toplantısında görüşülecek. Erdoğan’ın AKP’nin belediye başkan adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklaması; aday tanıtım toplantısını ise seçim beyannamesiyle aynı gün 15 Ocak’ta yapması planlanıyor. Bu tarihin, 1994 yılında Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı gün olduğu da dikkat çekiyor.

‘İSTANBUL’ VURGUSU

AKP, seçime yönelik propaganda çalışmalarında İstanbul’u ana tema olarak belirleyecek. Kentsel dönüşüm de bu temanın en önemli unsuru olacak. Partinin seçim sloganları ise “Gerçek belediyecilik”, “Yeniden İstanbul” ve “Sen ben yok, biz var” olarak belirlenecek.

İstanbul için hazırlanan kampanya söyleminde, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019 yılında göreve gelirken verdiği “5 yılda 100 bin konutta dönüşüm” sözünü tutamadığı, sadece 2 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirebildiği ifade edilecek.

Ocak ayının son haftasından itibaren seçim gezilerine çıkması beklenen Erdoğan’ın, tüm büyükşehirlerde miting düzenleyeceği; özellikle deprem bölgesine ayrı bir önem vereceği, her ilin özelliklerine göre hazırlanacak seçim kampanyasında “Hizmet belediyeciliği” ve “Kentsel sorunlara çözüm önerileri”ni vurgulayacağı kaydediliyor.