AKP'nin İstanbul'da yaptırdığı ankette kim kazanıyor Fatih Altay'lı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, şahsi youtube hesabından yayınladığı bir videoda yerel seçimlerdeki en kritik il olan İstanbul için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaylı İstanbul seçimini kazanacak ismi açıkladı.

AKP'nin İstanbul'da yaptırdığı ankette kim kazanıyor Fatih Altay'lı açıkladı

Şahsi youtube hesabından yayınladığı videoda Fatih Altaylı "AKP'nin yaptığı tüm ama tüm araştırmalarda Ekrem İmamoğlu önde çıkıyor" dedi.

Altaylı, "Her ne kadar troller ve bazı AKP'li yetkililer tersini söylese de AKP'nin yaptırdığı araştırmalarda bile İmamoğlu önde çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Bugün seçim olsa kimse parmağını kıpırdatmasa, olduğu gibi, şu haliyle seçime gidilse Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimi birkaç puan farkla alacağını söyleyen Altaylı, bunun AKP'nin yaptırdığı araştırmalarda ortaya çıktığını söyledi.

Fatih Altaylı, "AKP seçimi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na kaybediyor" dedi.

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