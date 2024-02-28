AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yaşam tarzı açıklaması: 'İl müftülüğüne talip değilim'

İzmir’de AKP logosu kullanmaktan çekinen ve geçtiğimiz günlerde alkollü mekanları gezerek oy isteyen AKP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, müftülüğün yaşam şekline müdahale ettiğini teyit eden bir açıklamaya imza attı.

Ege Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na katılan Dağ, toplantının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Hamza Dağ, toplantıda bir gazetecinin “Ensar Vakfı, TURGEV gibi kurumlar gibi İzmir'de daha yoğun olacak mı? Belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?” şeklinde gelen sorusuna cevap verdi.

Hamza Dağ, söz konusu soruyu, “Benim cevabım çok net. Bunlar da manşet olacak. Basına kapalı bir yerde söylemiştim. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim” şeklinde yanıtladı.