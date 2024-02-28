AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yaşam tarzı açıklaması: 'İl müftülüğüne talip değilim'

Kaynak: Cumhuriyet
AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yaşam tarzı açıklaması: 'İl müftülüğüne talip değilim'
Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, katıldığı bir toplantıda, belediye başkanlığına seçilmesi durumunda İzmir’de vatandaşların yaşam tarzına müdahale edip etmeyeceğine yönelik soruya yanıt verdi.

İzmir’de AKP logosu kullanmaktan çekinen ve geçtiğimiz günlerde alkollü mekanları gezerek oy isteyen AKP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, müftülüğün yaşam şekline müdahale ettiğini teyit eden bir açıklamaya imza attı.

124730-hamza-dag.jpg

Ege Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na katılan Dağ, toplantının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Hamza Dağ, toplantıda bir gazetecinin “Ensar Vakfı, TURGEV gibi kurumlar gibi İzmir'de daha yoğun olacak mı? Belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?” şeklinde gelen sorusuna cevap verdi.

Hamza Dağ, söz konusu soruyu, “Benim cevabım çok net. Bunlar da manşet olacak. Basına kapalı bir yerde söylemiştim. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim” şeklinde yanıtladı.

buket-aydin-ile-yuz-yuzenin-konugu-ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-hamza-dag-mlqp.webp

kapak-100746.jpg

Son Haberler
Süper Lig durdu! Avrupa'da gündem oldu Spor
Süper Lig durdu! Avrupa'da gündem oldu
Yeniden Refah adayı Suat Kılıç 'Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır onu seviyoruz' Gündem
Yeniden Refah adayı Suat Kılıç 'Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır onu seviyoruz'
Kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı Yerel Haberler
Kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı
Şehit yakını gazi ve gazi yakını ataması yapılacak. Bakan duyurdu Ekonomi
Şehit yakını gazi ve gazi yakını ataması yapılacak. Bakan duyurdu
İliç’teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Gündem
İliç’teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika... Bitcoin 60.000 dolar seviyesini gördü Gündem
Son dakika... Bitcoin 60.000 dolar seviyesini gördü
Batuhan’ın yemekle cinsellik arasında kurduğu bağa 3 gün güleceksiniz. Kokoreçe ödediği paraya isyan etti. Spor
Batuhan’ın yemekle cinsellik arasında kurduğu bağa 3 gün güleceksiniz. Kokoreçe ödediği paraya isyan etti.