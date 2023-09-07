AKPnin kalesi Konya’da İlçe Başkanı istifa etti

AKP'de yaşanan istifalara bir yenisi eklendi. Konya'da ilçe başkanları birer birer görev bırakırken son istifa eden isim Muammer Karaaslan oldu.

Geçtiğimiz günlerde AKP Konya teşkilatında Kadınhanı, Beyşehir ve Akşehir ilçe başkanları istifa etkimişti.

Son olarak Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan da yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İşte Karaaslan’ın o açıklaması:

“Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerler olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimizi, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti HÜYÜK İlçe Başkanlığı görevimden il başkanlığımız ve genel merkezimizle yaptığımız istişareler neticesinde gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda yen hizmetlerde bulunmak adına ayrılıyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca destekleyen esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Konya İl Başkanımız Sayın Hasan ANGI, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim ALTAY, Bakanlarımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Önceki dönem ve yen dönem Milletvekillerimize, İl Başkan Yardımcılarımıza, Birbirinden kıymetli İlçe Yönetim Kurulu Ana Kademe Üyelerime, Kadın Kolları Başkanımız Elif DUDU ŞAHİN -Gülstan KUYUCU ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Gençlik Kolları Başkanımız Gökhan HARMANKAYA ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Belediye Meclis Üyelerimize, Tüm delegelerimize, Mahalle Başkanlarımıza, Sandık Kurulu Başkan ve Sandık kurulu üyelerine, Geçmiş Dönem İlçe Başkanlarımıza, Mahalle Muhtarlarımıza, Partimizin farklı kademelerinde görev almış olan tüm teşkilatı mensuplarımıza, Kurum Müdürlerimize, STK, Dernek ve Oda Başkanlarımıza ayrıca tüm hemşehrilerime şükranlarımı arz edyor sürçülsan etmiş, istemeyerek gönül kırmışsak affınızı talep edyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremizi boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Gönül kırmamak, sizler incitmemek, fakir fukarayı korumak ve makamlara saygı göstermek adına tüm gücümle çalıştım. Önümüzdeki süreçte de yaşamım boyu olduğu gibi mütevazi ile, tevazu ile bir öğretmen ruhu ve ahlakı ile Rabbimin nasip edeceği ölçüde ve siz değerli ilçe halkımın göstereceğinden şüphe etmediğim teveccühünüz ile sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Niyetimiz hayır akıbetimiz de hayır olsun inşallah.”