AKP'nin kalesinde umumi tuvalette abonelik sistemi başladı

Editör: Turgay BEŞYILDIZ
Rize’de bulunan bir camiinin umumi tuvaletinde ilginç görüntüler kaydedildi.
Umumi tuvalette haftalık ve aylık abonelik sistemi başlatıldı. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Rize merkezdeki Taşçıoğlu Camii tuvaletinde abonelik sistemine geçilmesi vatandaşların dikkatini çekti.
Taşçıoğlu Camiinin halka açık umumi tuvaletine giden insanlar cama asılı yazıda gördüklerine inanamadı.
Umumi tuvalette girişte ücret alınan yerdeki cama asılan yazıda haftalık ve aylık abonelik sistemine geçildiğini ortaya çıkardı.
Yazılan bilgilendirme notunda haftalık WC ye gitmenin bedeli 30 TL, aylık gideceklerden 120 TL karşılığı ücret alınacağı ibaresi yer alıyor.
Konuyu Twitter hesabından duyuran Gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaşımına çok sayıda kullanıcı birbirinden ilginç yorumlar yaptı.
Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Rize’de umumi tuvalette abone sistemi başladı. Haftalık hela abonmanı 30, aylık abonman 120 TL. Küçük-büyük fark etmiyor.