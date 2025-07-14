AKP'nin Kızılcahamam Kampı'ndan Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı çıktı!

Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda "suç örgütü lideri olmak, rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan Aziz ihsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonlarında Aktaş'ın ortağı Gürkan Dölekli ise Aktaş’ın itirafçı olduktan sonra hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alınmıştı.

KAMP'IN OTELİ GÜRKAN DÖLEKLİ’YE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

AKP’nin Kızılcahamam’da gerçekleşen kampın oteli CHP’li belediyelere yönelik operasyonların kilit ismi olan Topal İhsan lakaplı Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait olduğu iddia edildi. Aktaş’ın ise birçok ortaklığı bulunan Güven Asfalt A.Ş’nin sahibi Dölekli, ifadeler doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Erzurum’un Pasinler İlçesinin AKP’li eski belediye başkanı Ahmet Dölekli’nin de yakın akrabası olan Dölekli’nin Kalyon Holding ile ortak havacılık şirketi bulunuyor.

ORTAK ÇIKTILAR

Sözcü’de Özgür Cebe’nin haberine göre; Güven Asfalt A.Ş’nin sahibi Dölekli, ortağı Aziz İhsan Aktaş’ın itirafçı olduktan sonra hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aktaş’la birçok alanda ortaklığı bulunan Dölekli’nin Kalyon Holding ile ortak havacılık şirketi bulunuyor. Güven Asfalt A.Ş’nin yönetiminde AKP’nin eski Ankara İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Coşkun’da bulunuyor. Gaziosmanpaşa’daki TEM üzerinde yer alan 76 pompalık Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonu da Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Elif LPG ile Güven Asfalt ortaklığı yapıldığı iddia ediliyor.

İBB RUHSAT VERMEMİŞTİ

Dölekli ile Aktaş’ın ortak olduğu akaryakıt istasyonunun açılmasına İBB ile Gaziosmanpaşa Belediyesi uygunluk kriterlerini taşımadığı için ruhsat vermemişti. Fakat sonra belediyelerden alınarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yetki devredilmişti. AKP tarafından Meclis’e sunulan değişiklikle Aktaş’ın ruhsat almasının önü açılmıştı.

ŞİMŞEK İLE AYNI KAREDE

Türkiye’nin gündemine düşen bir fotoğraf ise dikkat çekmişti. Güven Asfalt A.Ş’nin sahibi Gürkan Dölekli ile akaryakıt ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten Batmanlı iş insanı Selman Reşitoğlu’nun Londra’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte aynı fotoğraf karesinde yer aldığı görülmüştü.