5 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılandığı "Cumhurbaşkanı'na tehdit" davasında mahkeme 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Altaylı’nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık da "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla iki suçtan toplam sekiz yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AKP'NİN KURUCU İSMİNDEN İKTİDARA: TOPLUMDAN KORKMAK LAZIM

Altaylı hakkında verilen kararı ve Hüseyin Kocabıyık için istenen cezaya AKP’nin kurucuları arasında yer alan Hüseyin Çelik’ten sert tepki geldi. Kocabıyık, “Bir kez daha ifade etmek isterim ki; konuşan toplumdan değil, otoritenin baskısı altında suskunlaşan ve içten içe gaz biriktiren toplumdan korkmak lazım” ifadelerini kullandı.

Çelik’in açıklamaların tamamı şu şekilde;

“Fatih Altaylı, siyasi hayatım boyunca hakkımda elli yazı yazmışsa bunun kırk beşi aleyhtedir. Buna rağmen kendisini başarılı bir gazeteci; fikirlerinin önemli bir kısmına katılmasam da kendine has duruşu olan bir entelektüel olarak gördüm ve görmeye devam ediyorum.

Altaylı’nın tutuklu yargılanmasına yol açan ve neticede dört yıl iki ay hapis cezası almasına sebebiyet veren ifadeleri, gerçek anlamda işleyen bir hukuk devletinde ve sağlam temellere oturmuş bir demokraside tepki çekebilir; fakat asla ceza yargılamasına konu edilmez.

Aynı şekilde Sayın Hüseyin Kocabıyık’ın tutuklanmasına yol açan sözleri de gerçek bir demokraside eleştiriden öteye bir değerlendirmeye konu olmaz; hukuken cezai bir müeyyide gerektiren ifadeler olarak değerlendirilmez.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki; konuşan toplumdan değil, otoritenin baskısı altında suskunlaşan ve içten içe gaz biriktiren toplumdan korkmak lazım.

Gazeteciler ve siyasetçiler, zaman zaman sözün şehvetine kapılarak maksadı ve haddi aşan veya dozu kaçan konuşmalar yapabilirler. Bu durumda muhatapları çıkar gerekli cevapları verir; gerekiyorsa maddi ve manevi tazminat davaları açılır. Demokratik işleyişin doğal mekanizması budur.

Ağır konuşsalar bile, muhalif gazeteci ve siyasetçilerin hapse konduğu bir ülke, kontrol ve denge mekanizmalarını yitirmiş demektir.

Bu nedenle, Sayın Fatih Altaylı hakkında verilen kararın temyiz sürecinde bozulmasını ve Sayın Hüseyin Kocabıyık’ın ceza almadan tahliye edilmesini ümit ediyorum.”

HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

1959 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde dünyaya gelen Hüseyin Çelik, 18 Nisan 1999 Milletvekili Genel Seçimi'nde DYP'den Van Milletvekili seçildi. 3 Temmuz 2001'de DYP'den istifa ederek AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Milletvekili seçildiği ilk yıl TBMM Başkanlık Divanı Üyeliğine getirildi. TBMM'de AK Parti Grubu oluştuktan sonra Grup Başkan Vekili oldu. 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimi'nde yeniden Van Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 58. Cumhuriyet Hükumetinde Kültür Bakanı olarak görev aldı. 59 ve 60. AKP hükümetlerinde ise Millî Eğitim Bakanı olarak yer aldı.