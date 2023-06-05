AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

AKP Meclis Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte siyasi partilerde, Kabine'de ve TBMM'de değişimler yaşanıyor. 28. yasama döneminin başlamasının ardından yeni Meclis Başkanı görevini üstlenecek isim için oylama çarşamba günü başlayacak.

Partiler tek tek Meclis Başkanı adaylarını açıklarken AKP'nin adayı da belli oldu. AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdi ve adaylığını koydu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile sürpriz görüşme gerçekleştiren Kurtulmuş'un Meclis'teki Cumhur İttifakı çoğunluğu nedeniyle seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR

Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür.

Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.

ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

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