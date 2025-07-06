AKP'nin medya operasyonunu açıkladı! İşte ayrıntılar…

Meltem TV’de canlı yayında konuşan Baş, iki televizyon kanalının aynı anda ve aynı süreyle susturulmasına yönelik kararın tesadüf olmadığını savundu ve “Haftaya Türkiye’yi zor günler bekliyor olabilir” ifadeleriyle kamuoyunu uyardı.

Halk TV ve Sözcü TV’ye getirilen eş zamanlı 10 günlük yayın durdurma kararına BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan sert tepki geldi. RTÜK’ün kararını eleştiren Baş, “Artık yapamayacakları hiçbir şey yok. O eşik aşıldı” diyerek alınan kararların muhtemel kamuoyu tepkisini bastırma amacı taşıdığını öne sürdü. Karartmanın her iki kanalı da 8 Temmuz Salı gecesi saat 24.00 itibarıyla kapsayacağı belirtilirken, Baş bu uygulamanın tesadüf olmadığına dikkat çekti.

BTP lideri Hüseyin Baş şöyle konuştu:

İktidar sahipleri, bir şey yaparsak yanlış anlaşılır mı? Bir şey yaparsak nasıl ikna ederiz bunu? Nasıl izah ederiz? İnsanları nasıl yaptığımız şeyi doğru olduğuna inandırabiliriz. Dolayısıyla artık yapamayacakları hiçbir şey yok. Evet. O eşik aşıldı. Artık böyle bir durumdayız. Çünkü nasıl bir tepki verebilirsiniz ki? Ne yapabilirsiniz gibi bir durum var. Bunun rahatlığıyla hareket ediliyor. Dolayısıyla bunun kapatılması ekran karartma kararları vesaire gibi kararlar kesinlikle biz bundan zarar mı görürüz, fayda mı görürüz, ne yapmaya çalışıyoruz diye sorgulanmayan şeyler. İkincisi benim aklıma gelen daha doğrusu gördüğüm enteresan durum iki kanalda aynı akşam aynı süreyle kapatılıyor. Yani ikisi de önümüzdeki Salı gecesi 12'den itibaren 10 gün boyunca ekran karartma deniyor. Bu kadar ağır bir yaptırım olmaz. Bunun ikinci aşaması zaten lisans iptali hukuken. Dolayısıyla insan düşünmeden edemiyor “Acaba önümüzdeki haftadan itibaren 10 gün boyunca birileri bir şeylere tepki gösterecek de bunların yayılmasının önüne mi geçilmeye çalışılıyor?” diye sorular insanın aklına gelmiyor değil. Ama benim kanaatim böyle bir şeyler olacak. Haftaya Türkiye'yi zor günler bekliyor olabilir.