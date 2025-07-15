AKP'nin önergesi Meclis'te ortalığı birbirine kattı! CHP'li başkan savcıyı işaret etti...

Düzenleme: Kaynak: ANKA

AKP'li meclis üyesinin önergesi Meclis'te ortalığı birbirine kattı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, "bazı büyükşehir belediyesi bürokratlarının boşandıkları eşlerine şirket kurdurarak belediyeden ihale aldıkları" önergesine ateş püskürttü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantısında AKP'li meclis üyesinin , "bazı büyükşehir belediyesi bürokratlarının boşandıkları eşlerine şirket kurdurarak belediyeden ihale aldıkları" iddiasıyla verdiği önerge Meclis'ten ortalığı birbirine kattı. Belediye Başkanı Cemil Tugay'tan sert yanıt geldi. Tugay, savcıyı işaret ederken "Bunlar nasıl cümleler? Bunlar varsa sizin savcılığa suç duyurusunda bulunmanız lazım” ifadelerini kullandı.

MECLİS'E "ESKİ EŞ İHALELERİ" TAŞINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci bileşiminde, AKP'li ve CHP’li meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığındaki Belediye Meclisi toplantısı, belediye iştiraklerinden çıkarılan işçilerin eylemi nedeniyle gecikmeli başladı. Belediye Meclisinde AKP'li üyeler, "bazı büyükşehir belediyesi bürokratlarının boşandıkları eşlerine şirket kurdurarak belediyeden ihale aldıSkları" iddiasıyla önerge verdi.

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TUGAY'DAN: BU MECLİSİ BÖYLE BİR ŞEYLE MEŞGUL ETMEYECEĞİZ

Önergenin okunması sırasında CHP sıralarından tepkiler yükseldi. Başkan Tugay, bir sonraki önergeye geçilmesini isteyerek, önerge sahibi meclis üyelerine, “Siz bu soruyu dilekçe olarak Büyükşehir Belediyesine verin. Bu meclisi böyle bir şeyle meşgul etmeyeceğiz. Bunlar nasıl cümleler? Bunlar varsa sizin savcılığa suç duyurusunda bulunmanız lazım” şeklinde tepki gösterdi.

TARTIŞMAYA ÜYELERDE DAHİL OLDU

AKP'li sıralarından Tugay’a itiraz seslerinin yükselmesinin ardından soru önergesi nedeniyle CHP’li ve AKP'li üyeler arasında "üslup" tartışması yaşandı. AKP'li Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de bir tartıştı. Sevil ve Denizli'nin tartışması, Başkan Tugay ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

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