AKP’nin ortağı Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR PKK hamisi Barzani'yi ziyaret etti

Terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kolu ve Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Mesut Barzani’yi ziyaret etti.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Erbil'in Salahaddin kentinde Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetiminin eski lideri Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine dair HÜDA PAR’dan yapılan açıklamada, "Gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta mevcut siyasi durum üzerinde karşılıkla fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı" ifadeleri yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ HİZBULLAH’IN UZANTISI HÜDA PAR

HÜDA PAR''ın Hizbullah terör örgütünün devamı olduğu ise ileri sürülüyor. Hizbullah''ın yaptığı katliamlar ise gazetelerin manşetlerinden haber olmuştu. İnfazın nasıl gerçekleştirildiği de grafikler halinde anlatılmıştı. Domuz bağı yöntemiyle katledilenlerin de fotoğrafları medyada geniş yer bulmuştu.

Yapıcıoğlu daha önce "Türkiye Cumhuriyeti''ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" demişti.