AKP'nin ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı'ndan Türk Bayrağı'na skandal sözler

Cumhur İttifakı'nın ortağı, Hizbullah'ın siyasi uzantısı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli" diye konuştu.

AKP'nin ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı'ndan Türk Bayrağı'na skandal sözler

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Türk Bayrağı ile ilgili skandal ifadeler kullanan Yapıcıoğlu, "Birileri ısrarla Türk bayrağı dediğinde aynı birileri gidip öbür taraftan Kürt'ü kışkırtıp 'Bu Türk'ün bayrağı senin bayrağın nerede, sen de bir bayrak edin' diye sıkıştırıyor. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli." dedi.

Yapıcıoğlu şöyle konuştu:

"Şimdi biz diyoruz ki yeni anayasada değiştirilemez madde olmamalı, diyor ki; HÜDA-PAR şu maddeleri değiştirecek. Gelin hep beraber bu milletin temsilcileri olarak tüm siyasi partiler bir masada olsun ve bir anayasa yapalım diyorum. Neticede bizim yazdığımız anayasa, beşer kelamıdır. Üzerinden zaman geçince eskir. Bugün için mükemmel bir metin ortaya koyduğumuzu düşünebiliriz. Fakat torunlarımızın torunları da bu maddelere dokunamaz diye bir kayıt koymanın ne anlamı var, kimin hakkı var.

'TÜRK BAYRAĞI YERİNE TÜRKİYE BAYRAĞI DENMELİ'

Bu varken birileri ısrarla Türk bayrağı dediğinde aynı birileri gidip öbür taraftan Kürt'ü kışkırtıp 'Bu Türk'ün bayrağı senin bayrağın nerede, sen de bir bayrak edin' diye sıkıştırıyor. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli. Ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti."

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