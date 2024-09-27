AKP’den kaçan oyların hangi partiye gittiği belli oldu. Son ankette çarpıcı sonuç

Bağımsız Kamuoyu ve Siyasi Araştırma Şirketi SER-AR, yaptığı son anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan ankette Türkiye'de yaklaşan genel seçimlere dair seçmenlerin ikinci parti tercihleri soruldu.

Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi’nin barajı aşabilecek oy potansiyeline sahip olduğu ortaya çıkarken, TİP'in oylarında henüz barajı aşacak seviyeye ulaşmamakla beraber kayda değer bir artış öngörülüyor.

YENİDEN REFAH VE ZAFER PARTİSİ ÖN PLANDA

Anket sonuçlarına göre, özellikle Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi, seçmenlerin ikinci parti tercihlerinde güçlü bir konuma sahip. Bu iki parti, mevcut oy oranlarıyla barajı aşma potansiyeline sahip olarak ön plana çıkıyor. Araştırma şirketi yetkilileri, bu partilerin seçim sürecinde güç kazanmaya devam ettiğini ifade etti.

TİP’TE OY ARTIŞI GÖZLENİYOR

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oy oranlarındaki yükseliş de göze çarpıyor. Her ne kadar parti, barajı aşabilecek seviyeye ulaşmamış olsa da, oy oranlarındaki yükseliş anket sonuçlarına net bir şekilde yansıyor. Siyasi analizciler, TİP'in gelecekteki seçimlerde daha etkili bir konumda olabileceğine vurgu yapıyor.

SEÇMENİN İKİNCİ TERCİHİ DİKKAT ÇEKİYOR

SER-AR’ın gerçekleştirdiği ankete göre, seçmenlerin birincil parti tercihleri kadar ikinci parti tercihleri de büyük önem taşıyor. Bu tercihler, seçimin sonucunu etkileyebilecek önemli göstergelerden biri olarak görülüyor.

YENİDEN REFAH SEÇMENLERİN İKİNCİ PARTİSİ

Seçmenlere” İkinci partiniz hangisi?” sorusu yöneltildi. Ortaya çıkan ankette AKP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 20’si Yeniden Refah’ı işaret etti. Böylece ortaya çıkan anket sonucunda geçen yerel seçimlerde oy kaybı yaşayan AKP’nin oylarını hangi partiye kaptırdığı da ortaya çıkmış oldu.