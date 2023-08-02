AKP’nin rekor oy aldığı şehirde ekmeğe dev zam

Yüksek enflasyon ve dolar kurunun fırlamasıyla adeta A’dan Z’ye her şeye zam yağıyor. Seçimlerden sonra art arda gelen zam haberleri durmak bilmiyor

Ekmek ve unlu mamullerine de zam üstüne zam geldi.

AKP'NİN KALESİNDE EKMEĞE ZAM

AKP’nin yüzde 78 oy aldığı Bayburt’ta da ekmeğe zam yapıldı.

Bayburt’ta 5 liradan satılan ekmek 6 ayın ardından yeniden zam görerek, 7 lira oldu.

En son 2023 yılının Şubat ayında 210 gram ekmek 4 lira iken, gramajı 220’ye çekilerek 5 lira yapılmıştı.

Dün yapılan zam ile birlikte ekmek yüzde 40’ın üzerinde zam gördü. Bugünden itibaren geçerli olacak tarifeye göre 220 gram ekmek 7 liradan satılacak.

Hakkari’de alınan kararla birlikte 5 TL olan 200 gram ekmeğe 2 TL zam uygulanarak, 7 TL’ye yükseltilmişti.