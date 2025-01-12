AKP'nin Sivas kongresinde tek liste gerginliği "Utanmadan kutlama yapan bir grup var"

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AKP Sivas 8. Olağan İl Kongresi’nde mevcut il başkanına karşı ikinci bir listenin divan tarafından kabul edilmemesi gerginliğe neden oldu.

AKP Sivas 8. Olağan İl Kongresi, Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz da katıldı.

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Kongre sırasında iki ayrı liste divana sunuldu. Bu listelerden biri mevcut il başkanı Yusuf Tanrıverdi, diğeri ise Mustafa Taki Doğruyol'un listesiydi.

Ancak divan heyeti yalnızca Yusuf Tanrıverdi’nin listesini seçim gündemine alarak diğer listeyi geri çevirdi. Bu durum, kongrede gerginliğe yol açtı ve delegelerin tepkisine neden oldu.

Gerginlik kongre salonunun dışına da yansıdı.

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