AKP'nin sürpriz Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Ünlü yazar "hayırlara vesile olsun" diyerek açıkladı...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 dönem kuralı nedeniyle 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamıyor. Ancak anayasa değişikliği veyahut bir erken seçim kararı ile yeniden adaylık yolu açılıyor. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan erken seçimde kapıyı kapatarak, “CHP'nin başındaki zat 'Sandık da sandık' deyip duruyor. Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür" demişti.

Erdoğan’ın yeniden adaylığı için anayasa değişikliği isteniyor, fakat şu anda o çoğunluk elde edilmedi. AKP’nin 2028 yılında yapılacak seçimde kimin aday olacağı tartışmaları sürerken ünlü yazar Deniz Zeyrek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Fahrettin Altun’un görev değişikliği yaşamasını “AK Parti’deki kaynaklarıma sordum” diyen Zeyrek, “Çoğunun ortak yanıtı “sürpriz olmadı, bekliyorduk” oldu” dedi. Altun’un görevden alınması, Duran’ın gelmesi neyin işaret fişeği olduğunu açıklayan Zeyrek, “Erdoğan sonrası dönemde Hakan Fidan iktidar kanadında en güçlü Cumhurbaşkanı aday adayı haline gelirse sürpriz olmayacak. Hayırlara vesile olsun…” ifadelerini kullandı.

“KENDİNE DEVASA BİR ALAN AÇMIŞ, BAKANLARDAN DAHİ FAZLA YETKİ VE BÜTÇE KULLANIYORDU”

AKP’lilerin, Altun’a “Kendine devasa bir alan açmış, bakanlardan dahi fazla yetki ve bütçe kullanıyordu” dediğini aktaran Zeyrek, bir kaynağın da “Aileyle zıtlaşacak kadar ileri gitti” yorumunun geldiğini aktardı. Altun’un Sabah/ATV grubuyla açıktan yaşadığı gerilim olduğunu belirten Zeyrek, “Ben konuştuğum kaynaklara bütün saflığımla “Biz büyükelçi ya da bakan olabileceğini düşünüyorduk” deyince de hep “hiç gündeme gelmedi” yanıtını aldım” şeklinde ifade etti.

“16 MİLYON BÜTÇELİ, KUŞ UÇMAZ KERVAN GEÇMEZ YERDE ISSIZ BİR BİNASI OLAN…”

Zeyrek, “Hepsinden bağımsız, Koskoca Fahrettin Altun’un 16 milyon bütçeli, kuş uçmaz kervan geçmez yerde ıssız bir binası olan ve yapılan başvuruların çoğunun sonuçsuz kaldığı İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Başkan olması bir tenzili rütbedir, rutin değildir. Haliyle kendisine yeni görevi için “hayırlı olsun” mu “geçmiş olsun” mu denir bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“HAKAN FİDAN EN GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI ADAY ADAYI HALİNE GELİRSE SÜRPRİZ OLMAYACAK”

Altun’un görevden alınması, Duran’ın gelmesi neyin işaret fişeği olduğunu açıklayan Zeyrek, bombayı patlattı. Zeyrek, “Bu açıklama Erdoğan’ın (Anayasa gereği) bir daha aday olmayacağının ve AK Parti’nin iktidarını sürdürebilmek için yeni bir Cumhurbaşkanı adayına ihtiyacı olacağının açık ifadesidir. O ismi tahmin etmek Altun-Duran değişiminden yola çıkarak zor olmasa gerek. Doğal olarak Erdoğan sonrası dönemde Hakan Fidan iktidar kanadında en güçlü Cumhurbaşkanı aday adayı haline gelirse sürpriz olmayacak. Hayırlara vesile olsun…” iddiasında bulundu.