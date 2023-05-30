AKP'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu

14 Mayıs'taki seçimler sonucunda 28'inci dönem milletvekillerinin netleşmesinin ardından, iktidarın yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AKP'nin MKYK toplantısında yeni dönemde yeni grup yönetiminde yer alacak isimler belli oldu.

AKP'nin yeni grup başkanı Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu.

Mevcut grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AKP İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, vekil seçilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, 28'inci dönemde grup başkanvekili olarak görev yapacak.